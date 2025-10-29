為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大林蒲遷村2大相關都計變更案 高市都委會審議通過

    2025/10/29 17:18 記者葛祐豪／高雄報導
    大林蒲遷村安置地現況圖。（都發局提供）

    大林蒲遷村安置地現況圖。（都發局提供）

    高雄市都市計畫委員會今（29）日審議通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」，與鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」等兩項重大都市計畫變更案，助遷村再邁進一大步。

    高雄市都委會主委、副市長林欽榮長表示，大林蒲遷村是市府市政推動首重要務，自2019年行政院核定經濟部新材料循環產業園區設置計畫後，陳其邁市長向行政院成功爭取800億元專用於大林蒲遷村計畫，且上任至今已舉辦過5次說明會，提出多項優惠補償與配套方案，務求為居民打造一個宜居的新家園。

    林欽榮指出，大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，是新材料循環產業園區報編作業的一環，安置地目前公共設施已經相當完善，設有社區公園、市場、學校、圖書館、日照中心、托嬰中心等，診所、便利商店應有盡有，鄰近鳳山醫院、小港醫院，本次變更將增加28條10至25公尺道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路的環境。

    他指出，未來還會新建學校、社區公園、活動中心與市場等，還會增加一處商業區與調整住宅區容積率至300%，以達成公平合理安置，落實大林蒲遷村「土地1坪換1坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則。

    另一案「新材料循環產業園區都計變更案」，是經濟部為配合推動5+2產業創新計畫，及高雄產業經濟圈的發展理念，依行政院核定之「新材料循環產業園區申請設置計畫」辦理，總面積約262公頃，預計將可創造就業機會17400人。園區將導入高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等創新產業，打造綠色、低碳、循環共生的永續產業聚落。

    新材料循環產業園區現況示意圖。（都發局提供）

    新材料循環產業園區現況示意圖。（都發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播