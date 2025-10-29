大林蒲遷村2大相關都計變更案 高市都委會審議通過

大林蒲遷村安置地現況圖。（都發局提供）

高雄市都市計畫委員會今（29）日審議通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」，與鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」等兩項重大都市計畫變更案，助遷村再邁進一大步。

高雄市都委會主委、副市長林欽榮長表示，大林蒲遷村是市府市政推動首重要務，自2019年行政院核定經濟部新材料循環產業園區設置計畫後，陳其邁市長向行政院成功爭取800億元專用於大林蒲遷村計畫，且上任至今已舉辦過5次說明會，提出多項優惠補償與配套方案，務求為居民打造一個宜居的新家園。

林欽榮指出，大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，是新材料循環產業園區報編作業的一環，安置地目前公共設施已經相當完善，設有社區公園、市場、學校、圖書館、日照中心、托嬰中心等，診所、便利商店應有盡有，鄰近鳳山醫院、小港醫院，本次變更將增加28條10至25公尺道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路的環境。

他指出，未來還會新建學校、社區公園、活動中心與市場等，還會增加一處商業區與調整住宅區容積率至300%，以達成公平合理安置，落實大林蒲遷村「土地1坪換1坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則。

另一案「新材料循環產業園區都計變更案」，是經濟部為配合推動5+2產業創新計畫，及高雄產業經濟圈的發展理念，依行政院核定之「新材料循環產業園區申請設置計畫」辦理，總面積約262公頃，預計將可創造就業機會17400人。園區將導入高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等創新產業，打造綠色、低碳、循環共生的永續產業聚落。

新材料循環產業園區現況示意圖。（都發局提供）

