    首頁 > 生活

    Wild Wild野生活、22公尺高大南瓜 高雄衛武營登場

    2025/10/29 09:49 記者葛祐豪／高雄報導
    「2025高雄wild wild野生活」將於11月1、2日於衛武營都會公園登場。（觀光局提供）

    全台最Chill的城市野營「Wild Wild野生活」，將於11月1、2日於高雄衛武營都會公園國泰路側草地登場，集結豪華露營車、各式風格帳篷展示，上百家餐車等，高市觀光局邀請全台凹豆（outdoor）咖們齊聚；10月31日至11月2日登場的「高雄萬聖節」活動，則有22公尺高的巨型南瓜與360度絢麗燈光秀，恐將擠爆衛武營，市府呼籲多利用大眾運輸工具。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，「高雄Wild Wild野生活」將精選露營裝備搬進衛武營草地，打造宛如大型野生活博覽會的現場體驗，展出項目包含豪華天幕、經典軍風帳、車宿改裝帳篷等旗艦級配備；參與品牌包括來自日本的超人氣露營品牌「TOKYO CRAFTS」、台灣深受新手與家庭露營者喜愛的「DeerRun鹿跑」等，一次滿足凹豆咖的裝備魂。

    現場更開放14頂風格帳篷、15部顏值與舒適兼具的露營車，提供參觀體驗與拍照打卡。今年亮點之一的「竹炊野食」，由職人以竹架起灶、用慢火煙燻新鮮食材，每一道都散發竹香與柴燻氣息，結合視覺與味覺的雙重饗宴，另有60家美食市集進駐，從傳統白糖粿、烤小卷，到異國風味的日式燒烤、印度脆球都有。

    熱愛野炊的民眾可參加料理示範，跟隨達人一步步學會「野外露營風味餐」的秘訣。現場也安排「燙印」尋印探險隊、創意噴漆彩繪、構樹皮昆蟲DIY、傘繩野戰教室及機器人組裝等多元課程，11月2日（週日）晚上更邀請創作才女白安壓軸開唱。

    此外，「高雄萬聖節」也將於10月31日至11月2日在衛武營盛大舉辦，今年活動的主要亮點之一，是長達22公尺的大型充氣南瓜裝置與360度絢麗燈光秀，11月1日（週六）還有小朋友期待的天團六福村墓碑鎮團隊舉行遊行活動，現場將發送限量1萬個充氣手環。

    「高雄萬聖節」有22公尺的大型充氣南瓜裝置。（教育局提供）

