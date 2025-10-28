為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苑裡公墓火警撲滅後 赫見大量營建廢棄物

    2025/10/28 14:12 記者蔡政珉／苗栗報導
    公墓火警撲滅後，赫見大量營建廢棄物。（圖由民眾提供）

    苗栗縣苑裡鎮苑坑里1處公墓26日發生公墓火警，苗縣府消防局獲報現場冒出大量濃煙，趕緊派出箱車與幫浦車多輛消防車前往，由於正值東北季風助長，火勢延燒約600平方公尺，消防人員出動多條水線撲滅火勢。不過，民眾發現，火災撲滅後現場殘留大量廢棄物，苗栗縣府環保局昨天派員前往勘查，發現公墓附近有約35公噸營建廢棄物，將持續追查。

    苗縣府環保局指出，接獲民眾反映後派員前往現場勘查，稽查人員在公墓附近土地發現約35公噸營建廢棄物（房屋修繕工程產出的磚、瓦、磁磚、木材、塑膠、橡膠等）遭非法棄置，環保局將函請苗栗縣警察局通霄警分局調閱周邊監視器偵辦，找出行為人後函送苗栗地檢署。

    苗縣府消防局表示，該處公墓因較偏遠，附近常有一般民眾丟垃圾，前往滅火時也會見到。

    民眾指出，該處公墓不時發生火警，火警撲滅後也常常見到被棄置廢棄物，這次被丟棄的廢棄物量比以往多，若不揪出丟棄者擔心以後會愈丟愈多。

    公墓火警撲滅後，赫見大量營建廢棄物。（圖由民眾提供）

