    桃園客運司機爆打高中生！律師自曝「過往衝突」 意外洩真實年紀

    2025/10/25 19:21 即時新聞／綜合報導
    桃園日前發生客運司機與學生衝突的事件。圖與新聞事件無關。（資料照）

    桃園日前發生客運司機與學生衝突的事件。圖與新聞事件無關。（資料照）

    桃園客運近期發生專車司機對學生施暴的案件，導致挨打的學生滿臉鮮血、鼻樑骨折，造成各界譁然。對此，律師林智群提到，自己那個年代跟司機最常發生的爭執是，「我這個公車卡之前被多剪半格。」貼文引發網友熱議。

    日前，桃園客運的41歲劉姓司機因懷疑學生投幣金額不對，遭當事學生的同學嗆聲，「連錢都不會數，這輩子就這樣了。」使司機忍不住脾氣，下車當街痛毆出聲的學生，而該名司機事後則被依傷害罪嫌送辦。

    林智群今（25日）於臉書粉專提到，自己那個年代，跟公車司機最常發生的爭執是，「我這個公車卡之前被多剪半格，你應該剪這半格。」而司機會回嗆，「我聽你在放屁！你這個半格是前面司機沒剪乾淨的。」

    貼文一出，許多網友也紛紛留下「多剪半格也是公車公司套利的方式」、「本來都從右邊一格一格剪，但就有個司機從左邊剪下去，對於有強迫症的人來說是無法接受的事情」、「講這個好像透露自己年紀不小了⋯⋯」、「我竟然看懂...好想哭」等，相關的回憶。

    桃園客運司機當街毆打出聲的高中生。（擷取自網路）

    桃園客運司機當街毆打出聲的高中生。（擷取自網路）

