台中130萬人口廚餘埋霧峰 民怒：大里垃圾山、霧峰廚餘坑

台中因非洲豬瘟廚餘禁養豬，造成廚餘無處去化，環保局將回收廚餘倒在霧峰象鼻坑掩埋，張芬郁議員質疑處理方式落後。（民眾提供）

台中過去清潔隊所收的熟廚餘，標給養豬業者餵豬，不過從爆發非洲豬瘟禁用熟廚餘養豬後，每天約200噸的廚餘無處去化，環保局緊急在原縣區后里、沙鹿、霧峰等地設置11處的廚餘緊急貯留堆肥地點，採挖坑掩埋堆肥方式處理，民進黨台中市議員張芬郁今天痛批，台中缺乏完整的環保政策，垃圾要掩埋，就連廚餘也要挖洞掩埋，並質疑霧峰象鼻坑是合法的掩埋場嗎？

廚餘禁養豬後，台中每天200噸的廚餘無處去化，為解決此問題，台中市環保局緊急在原縣區設置了11處的熟廚餘緊急貯留堆肥地點，包括后里、沙鹿、霧峰、神岡、烏日、清水、龍井、大肚、大甲、外埔、大安等11處的清潔隊掩埋場或資源回收場。

這11處地點，23日已經開始傾倒各區清潔隊回收的熟廚餘，目前處理的方法則是採「挖坑掩埋」堆肥，不過因熟廚餘含水量高，不像生廚餘容易做成堆肥，民眾憂心恐非長久之計，也擔心是否造成環境污染。

台中市議員張芬郁今天表示，60年前，台灣去考察日本的焚化爐政策，已經了解掩埋是落後的行為，沒想到台中現在還面臨這樣的問題，現在連廚餘也必須掩埋。

張芬郁痛批，「大里垃圾山、霧峰廚餘坑」，居民難以接受。質疑霧峰象鼻坑掩埋場是合法的掩埋場嗎？強調近年被拿來堆置焚化爐飛灰已經很無奈，現在卻規劃將北屯、北區、中區、西區、東南區、大里、太平還有霧峰約台中市一半130多萬人口的廚餘都往霧峰挖洞掩埋，霧峰居民無法接受，請環保局說清楚到底要埋多久？會不會成為永久掩埋場？痛批盧市長缺乏長遠的環保政策。

張芬郁表示，廚餘竟要挖洞掩埋，再次凸顯盧秀燕市長沒有能力治理城市，導致遇到突發事件捉襟見肘。她要求盧市長如果沒有能力處理，趕緊向中央或外縣市求援，協助解決處理廚餘問題。

