為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟！北市稽查市場 攤商：明起真沒豬肉賣了

    2025/10/24 14:56 記者孫唯容／台北報導
    根據記者實地走訪市場，位在永春公有市場的豬肉攤商表示，知道要禁宰、禁運5天後，把原先要拿來切成火鍋豬肉片的肉，先用來販售，目前庫存量也不多，賣完就沒了；另間攤商則表示，昨天還有剩下部分庫存可以販售，但是明天開始就不能再賣了。（記者孫唯容攝）

    根據記者實地走訪市場，位在永春公有市場的豬肉攤商表示，知道要禁宰、禁運5天後，把原先要拿來切成火鍋豬肉片的肉，先用來販售，目前庫存量也不多，賣完就沒了；另間攤商則表示，昨天還有剩下部分庫存可以販售，但是明天開始就不能再賣了。（記者孫唯容攝）

    防範非洲豬瘟，台北市府市場處今（24）日持續偕同衛生局、動保處及警察局前往士林市場、大直市場及北投市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查，多數豬肉攤位受禁宰禁運影響自行停業，有營業的豬肉攤位則是販售禁宰前的庫存。記者也實地走訪永春公有市場、永春市場，位在永春公有市場內有營業的攤商都是在販售庫存，而永春市場的店家今天則是都開始歇業。

    根據記者實地走訪市場，位在永春公有市場的豬肉攤商表示，知道要禁宰、禁運5天後，把原先要拿來切成火鍋豬肉片的肉，先用來販售，目前庫存量也不多，賣完就沒了；另間攤商則表示，昨天還有剩下部分庫存可以販售，但是明天開始就不能再賣了。

    民眾林先生表示，自己今天早上吃飽後沒事，想說到市場碰碰運氣，沒想到還有攤商有在賣豬肉，自己媽媽喜歡手作包水餃給小孩吃，所以趕緊買回家給她，目前沒有感覺豬肉有漲價，希望能趕快解除豬瘟危機，自己很喜歡吃傳統小吃，會擔心如果延長禁宰、禁運的時間，會吃不到美味的庶民美食，但一切仍以防疫為主。

    市場處也公布最新稽查結果，多數豬肉攤位受禁宰禁運影響自行停業；有營業的豬肉攤位係販售禁宰前的庫存，均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形，後續市場處將持續辦理稽查，以確實掌握各攤商肉品進貨來源。

    市場處也指出，將持續密切配合農業部及市府防疫指揮體系之各項指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導力道，確保本市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明，齊心防堵非洲豬瘟疫情擴散，守護市民食的安全。

    根據記者實地走訪市場，位在永春公有市場的豬肉攤商表示，知道要禁宰、禁運5天後，把原先要拿來切成火鍋豬肉片的肉，先用來販售，目前庫存量也不多，賣完就沒了；另間攤商則表示，昨天還有剩下部分庫存可以販售，但是明天開始就不能再賣了。（記者孫唯容攝）

    根據記者實地走訪市場，位在永春公有市場的豬肉攤商表示，知道要禁宰、禁運5天後，把原先要拿來切成火鍋豬肉片的肉，先用來販售，目前庫存量也不多，賣完就沒了；另間攤商則表示，昨天還有剩下部分庫存可以販售，但是明天開始就不能再賣了。（記者孫唯容攝）

    北投市場稽查情況。（北市市場處提供）

    北投市場稽查情況。（北市市場處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播