防堵非洲豬瘟！北市稽查市場 攤商：明起真沒豬肉賣了

根據記者實地走訪市場，位在永春公有市場的豬肉攤商表示，知道要禁宰、禁運5天後，把原先要拿來切成火鍋豬肉片的肉，先用來販售，目前庫存量也不多，賣完就沒了；另間攤商則表示，昨天還有剩下部分庫存可以販售，但是明天開始就不能再賣了。（記者孫唯容攝）

防範非洲豬瘟，台北市府市場處今（24）日持續偕同衛生局、動保處及警察局前往士林市場、大直市場及北投市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查，多數豬肉攤位受禁宰禁運影響自行停業，有營業的豬肉攤位則是販售禁宰前的庫存。記者也實地走訪永春公有市場、永春市場，位在永春公有市場內有營業的攤商都是在販售庫存，而永春市場的店家今天則是都開始歇業。

根據記者實地走訪市場，位在永春公有市場的豬肉攤商表示，知道要禁宰、禁運5天後，把原先要拿來切成火鍋豬肉片的肉，先用來販售，目前庫存量也不多，賣完就沒了；另間攤商則表示，昨天還有剩下部分庫存可以販售，但是明天開始就不能再賣了。

請繼續往下閱讀...

民眾林先生表示，自己今天早上吃飽後沒事，想說到市場碰碰運氣，沒想到還有攤商有在賣豬肉，自己媽媽喜歡手作包水餃給小孩吃，所以趕緊買回家給她，目前沒有感覺豬肉有漲價，希望能趕快解除豬瘟危機，自己很喜歡吃傳統小吃，會擔心如果延長禁宰、禁運的時間，會吃不到美味的庶民美食，但一切仍以防疫為主。

市場處也公布最新稽查結果，多數豬肉攤位受禁宰禁運影響自行停業；有營業的豬肉攤位係販售禁宰前的庫存，均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形，後續市場處將持續辦理稽查，以確實掌握各攤商肉品進貨來源。

市場處也指出，將持續密切配合農業部及市府防疫指揮體系之各項指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導力道，確保本市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明，齊心防堵非洲豬瘟疫情擴散，守護市民食的安全。

根據記者實地走訪市場，位在永春公有市場的豬肉攤商表示，知道要禁宰、禁運5天後，把原先要拿來切成火鍋豬肉片的肉，先用來販售，目前庫存量也不多，賣完就沒了；另間攤商則表示，昨天還有剩下部分庫存可以販售，但是明天開始就不能再賣了。（記者孫唯容攝）

北投市場稽查情況。（北市市場處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法