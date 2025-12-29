為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    LTN投票箱》為孩子存未來 我們該仿效美國設立「川普帳戶」嗎？

    2025/12/29 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》為孩子存未來，我們該仿效美國設立「川普帳戶」嗎？（資料照）

    LTN投票箱》為孩子存未來，我們該仿效美國設立「川普帳戶」嗎？（資料照）

    美國總統川普推動兒童儲蓄計畫，為兒童開設「川普帳戶」，政府並將為2025年至2028年出生的新生兒存入1000美元（台幣31200元），而父母每年則可再存入5000美元（15.6萬台幣），但須投資美國股市的指數型基金，等孩子年滿18歲時即可運用。近來，國內朝野立委不約而同借鏡「川普帳戶」的概念，拋出多個台灣版方案，提議透過政府提撥與投資機制，為下一代累積「第一桶金」。

    請問，你認為我們該仿效這項作法，為孩子存下未來嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    新聞連結：
    ※這題數學台灣人都會？ 網笑：10秒內沒解答幼稚園重讀
    ※藍白推「台灣未來帳戶」 多名綠委拋少子女化對策
    ※Telegram創辦人捐精擁百名子女！加碼「分遺產」吸眾多女性瘋搶
    ※醫生怕爆！耶誕節前夕台灣人爆買日本「1500根鋼鐵香蕉」

    看更多投票結果：
    LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？
    LTN投票箱》LTN投票箱》澳洲禁青少年上社群平台 我們該跟進嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播