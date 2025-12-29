LTN投票箱》為孩子存未來，我們該仿效美國設立「川普帳戶」嗎？（資料照）

美國總統川普推動兒童儲蓄計畫，為兒童開設「川普帳戶」，政府並將為2025年至2028年出生的新生兒存入1000美元（台幣31200元），而父母每年則可再存入5000美元（15.6萬台幣），但須投資美國股市的指數型基金，等孩子年滿18歲時即可運用。近來，國內朝野立委不約而同借鏡「川普帳戶」的概念，拋出多個台灣版方案，提議透過政府提撥與投資機制，為下一代累積「第一桶金」。

請問，你認為我們該仿效這項作法，為孩子存下未來嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

