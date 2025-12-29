洗錢225億！ 昔職棒簽賭首腦「雨刷」蔡政宜起訴求刑10年

檢警查扣雨刷集團上億元資產。（記者蔡清華翻攝）

曾因涉入職棒假球弊案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，再涉洗225億元跨境洗錢案，橋頭地檢署偵結起訴5集團成員，通緝包括中國籍妻子唐斯蓉等7名集團幹部，並對首腦蔡政宜具體求刑10年重刑。

蔡政宜前因職棒假球簽賭案，判決有期徒刑3年8月之刑期，出監後擔任嘉義縣議員，集團成員在高雄市區設立7處機房，2010年起幫博弈等犯罪集團從事跨國洗錢情事，經深入追查，檢警早在今年5月間對相關洗錢機房執行搜索，並拘提蕭姓、李姓等數名被告到庭，蕭、李遭羈押獲准，檢方為掌握蔡政宜涉案罪證，先暗兵不動，進一步突破機房幹部心防，8月31日終在桃園機場將蔡政宜拘提到案。

請繼續往下閱讀...

再持法院核發搜索票前往嘉義、高雄亞灣摩天豪宅以及三民區透天厝等處執行搜索及扣押相關證物，並傳拘相關被告、證人到庭；經檢察官訊問後，蔡政宜涉犯洗錢防制法第2、3、19、20、21條及組織犯罪防制條例第3條加重洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，另喻知裴姓機房幹部10萬元交保。

蔡政宜居於幕後操控之角色，透過其配偶於檯面上指揮本案洗錢集團之成員，2010年起至檢警查獲為止，已協助賭博網站洗錢高達泰銖242億4653萬6321元，折算新臺幣約為225億4674萬5015元，並從中獲取泰銖2億1494萬6275元折算新臺幣約為1億9987萬7573元之不法利益。

檢警查扣雨刷集團名牌包85個。（記者蔡清華翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法