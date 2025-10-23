為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭五峰旗風景區邊坡坍方 前往抹茶山須繞道

    2025/10/23 16:29 記者王峻祺／宜蘭報導
    受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，宜蘭山區連日雨勢不斷，導致知名五峰旗風景區邊坡出現坍方，宜蘭縣政府已封閉園區步道搶災。（宜蘭縣府提供）

    受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，宜蘭山區連日雨勢不斷，導致知名五峰旗風景區邊坡出現坍方，宜蘭縣政府已封閉園區步道搶災。（宜蘭縣府提供）

    受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，宜蘭山區連日雨勢不斷，導致知名五峰旗風景區邊坡出現坍方，宜蘭縣政府已封閉園區步道搶災，提醒山友若要前往抹茶山須繞道，僅能從山下攔砂壩上山，經聖母教堂後再往抹茶山。

    五峰旗風景區以3層瀑布聞名，林相茂密、水霧瀰漫仙氣繚繞，又是緊鄰人氣景點抹茶山的入口，不過因地質脆弱再受大雨影響，去年瀑布上層就發生土石坍方，宜蘭縣府緊急封閉進行復建工程，目前尚未完工。

    未料近日山區再降豪雨，下層瀑布邊坡也發生坍方，大量土方阻斷步道，經縣府評估後，認為上、下層瀑布區段都要進行整修復建，為了安全起見，封閉全區步道，避免遊客發生危險。

    由於通往抹茶山的其中1條路徑，就是自風景區進入後，到了第2層瀑布左轉朝聖母山莊前進，不過因邊坡坍方、步道封閉，目前這條路徑已無法行走。

    縣府表示，五峰旗風景區步道已封閉，因邊坡地質脆弱易發生落石，請遊客不要進入，前往瀑布或抹茶山的園區步道均不通，建議改道前往，可從山下攔砂壩直接走緩坡上山，經聖母教堂後再轉往抹茶山。

    宜蘭五峰旗風景區步道落石，縣府派員搶災。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭五峰旗風景區步道落石，縣府派員搶災。（宜蘭縣府提供）

