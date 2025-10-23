為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    宅配送病死豬檢體 中市動保處：依防疫指引規定、第二次緊急親送

    2025/10/23 16:24 記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導
    台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，讓台灣苦守7年防線破功，中市府昨天緊急撲殺豬隻。（市府提供）

    台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，讓台灣苦守7年防線破功，台中市動保處14日接到豬隻死亡警示到場訪視卻未採檢，直至20日累計死亡117隻才採樣送檢，卻傳出台中市府檢體寄送是透過超商宅配而非親送。對此，台中市動保處表示，依照中央制定的非洲豬瘟防疫緊急手冊檢體運送規定，且包裝好、外面密封，第二次則是親送，皆是高標準寄送檢體處理，一切合規定。

    針對農業部獸醫所證實21日收到的檢體是透過宅配寄送，對此，台中市動保處長林儒良表示，依照中央制定非洲豬瘟防疫緊急手冊的檢體運送規定，也確實包裝好、外面密封。

    林儒良說，該檢體運送指引規定可親自檢送、或是宅配，符合中央給地方的規定，都是用高標準寄送檢體處理，一點切合規定，而在第二次送檢比較緊急，改採親送。

    台中市府農業局則指出，各縣市防範非洲豬瘟應變措施大同小異，「台中市防範非洲豬瘟緊急應變措施」9月才經農業部防檢署備查通過，關於檢體檢驗部分，可親送或包裹郵寄，包裹要符合包裝與冷藏規定，皆依照相關流程處理。21日6點多收到防檢署通知，旋即向農業局長張敬昌報告，第一時間局長告知市長盧秀燕此事。

    動保處長林儒良表示，採檢送樣依中央制定的非洲豬瘟防疫緊急手冊檢體運送規定，且包裝好、外面密封，第二次則是親送，皆是高標準寄送檢體處理，切合規定。（記者蔡淑媛攝）

