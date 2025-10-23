台灣台語認證考試 明年全面採電腦化測驗

台灣台語認證考試明年全面採電腦化測驗，考生可上自學專區練習。（翻攝自官網）

教育部舉辦台灣台語認證考試，自明（2026）年起，A、B、C三卷考試均採「電腦化測驗」，其中書寫測驗維持紙筆作答，若6歲以下或65歲以上評估於測驗期間全程操作電腦有困難，可申請特殊需求服務，明年起也將改發電子證書，明年3月考試即日起可報名。

教育部終身司科長蔡忠武說明，教育部將於明年3月及7月舉辦2次台灣台語認證考試，全年度2次考試之重要日程表已公布於考試官網，明年3月台灣台語考試報名時間自即日起至11月14日下午5時止，報名不限國籍和年齡，只要對台灣台語有興趣者，皆可上網報名參加，報名費250元，19歲以下免費，考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品1份。

蔡忠武表示，因明年起，A、B、C三卷考試均採「電腦化測驗」，其中書寫測驗維持紙筆作答，為了能讓考生熟悉電腦測驗方式，教育部也在考試官網「自學資源」專區建置「電腦化測驗線上模擬平台」，考生可多加練習熟悉。

在自學專區可看到A、B、C三卷考試範例，例如在閱讀測驗A卷中，題目之一是「拄才的代誌，我較歹勢，請閣予我一擺機會。」請問內底的「歹勢」佮下面佗一个意思上接近？（A）姿勢䆀 （B）失禮 （C）歹款 （D）無斟酌，類此考題皆可提供考生練習。

明年3月考試包含A、B、C三卷，採分卷、分天辦理，A卷訂於明年3月7日舉行；B、C卷於3月8日施測；明年7月考試則仍維持只辦理A、B兩卷，另考生成績若達各級通過標準，明年起將改發電子證書，可省去紙本印刷及郵寄時間，考生再也不必擔心證書遺失或損壞，並減少收納麻煩，後續亦可透過「教育部電子證書驗證系統」，供各界驗證證書真偽。

