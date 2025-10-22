為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗犬舍違法繁殖、殘忍剪聲帶 縣府開罰撤照全面稽查

    2025/10/22 15:00 記者彭健禮／苗栗報導
    縣府調查，該犬舍近300隻狗，約9成被剪除聲帶，並違法使用年老、患病之母犬繁殖。（圖由苗栗縣政府提供）

    縣府調查，該犬舍近300隻狗，約9成被剪除聲帶，並違法使用年老、患病之母犬繁殖。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發不當飼養事件，縣府調查，犬舍近300隻狗，約9成被剪除聲帶，並違法使用年老、患病之母犬繁殖，另犬舍有設施未符合規定、超養之情形，依法重罰並廢止其特定寵物業許可證，併同責令業者限期改善場內環境及設施。

    該犬舍不當飼養事件，引發社會輿論撻伐，縣長鍾東錦於昨（21）日縣務會議中，也批業者涉及剪除犬隻聲帶及不當飼養等情節，相當殘忍、可惡，要求縣府農業處審慎妥適處置。

    經苗栗縣動物保護防疫所調查，該犬舍以繁殖吉娃娃、雪納瑞及博美犬等小型犬為主，現場查核290隻犬隻，其中逾9成犬隻遭施以聲帶整形手術以壓低吠叫噪音，並違法使用年老、患病或不符健康年齡規範之母犬繁殖。另有設施未符合規定、超養之情形，依法重罰並廢止其特定寵物業許可證，併同責令業者限期改善場內環境及設施。

    動物保護防疫所表示，目前縣內核准之特定寵物業者共63家，其中繁殖業者36家、買賣業者12家、寄養業者15家。今年已完成63場次系統及行政書面資料查核作業，近期將針對36家繁殖業者全面加強現場查核，督促業者依法經營並精進管理品質，全面提升動物照護水準與場域環境品質。

