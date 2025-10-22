為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵11/7到明年1/4週末短期增班！ 10/24凌晨開放購票

    2025/10/22 11:10 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵公司宣布，年底到明年初短期增班。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵公司今天（22日）宣布，因應年底各地經常舉辦大型活動、旅運需求旺盛，高鐵公司規劃自11月7日週五起，到明年1月4日週日的週末短期增班，本週五（24日）凌晨零時起開放預購車票。

    高鐵公司表示，自11月7日週五起，到明年1月4日週日的週末五、六、日，以及今年12月31日週三短期增班；經綜合考量運能調度及旅運需求，每週末增開8到23班次，12月31日則增開2班次，以加強服務旅客。

    增開期間內，總計增開147班次列車，包括南下74班，北上73班。高鐵公司表示，要購買11月23日（週日）以前的週末增開車次的旅客，可自10月24日（週五）凌晨零時起預購所需的車票；11月24日週一以後各增開車次，將依一般預售時程陸續開放購票。

    台灣高鐵公司表示，本次短期增班規劃，特別針對週五、週六以及週日旅客購票踴躍時段規劃增班，以加強服務週末返鄉、出遊或是參加各種聚會活動的旅客。

    台灣高鐵公司將自11月7日起，每週五調整3班南下區間車載客始發站為台北站，營運區間變更為「台北─台中」，台北以南各站時刻不變，原車次1541、1545、1553配合變更為3541、3545及3553，敬請搭乘這些車次的旅客特別留意。

    台灣高鐵公司提醒，這次增開的夜間北上1698車次（11/22~23及12/6~7增開）、1296車次（11/23及12/7增開），僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達部分車站時間，將超過凌晨零時，最晚至晚間00時30分抵達端點站，敬請搭乘上述車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁。

    圖
    圖
