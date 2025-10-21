為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    逾80國優秀外籍生 獲台灣及華語文獎學金來台深造

    2025/10/21 11:11 記者林曉雲／台北報導
    教育部台灣獎學金柬埔寨籍受獎生蘇妮卡（左一）以學姐身份，分享在台灣讀書的感想。圖為她參加中鼎教育基金會舉辦活動。（圖由教育部提供）

    教育部台灣獎學金柬埔寨籍受獎生蘇妮卡（左一）以學姐身份，分享在台灣讀書的感想。圖為她參加中鼎教育基金會舉辦活動。（圖由教育部提供）

    為鼓勵優秀外國學生來我國攻讀學位或研習華語，教育部持續辦理「台灣獎學金及華語文獎學金計畫」，今（2025）年114學年共計有來自超過80個國家，逾1500名優秀外國學生受領我國獎學金。

    教育部及外交部舉行「114學年度台灣獎學金及華語文獎學金新生說明暨歡迎會」，超過800名受獎新生參與，各國駐台使節亦親自出席。

    教育部政次劉國偉表示，受獎新生除了努力學業，亦可把握機會認識台灣多元的文化，品嚐各地美食，與熱情好客的台灣人成為朋友，而近年來許多獲獎的校友在各領域表現卓越，並選擇留在台灣開展職涯，期許受獎生能在台灣找到歸屬感，未來可以覺得「台灣是我的第二個家」。

    受領外交部台灣獎學金的瓜地馬拉籍博士生梁英（Francisco Javier León Aguilar），現就讀國立台北科技大學管理學院管理博士班，他表示，感受到學習不只是累積知識，更是培養自我思考與領導能力的過程，在台灣求學已經成為他人生中最美好的選擇；受領教育部台灣獎學金的柬埔寨籍碩士生蘇妮卡（Hourng Sopheakanika），現就讀長庚大學商管專業學院，她表示，在台灣讀書遇到的每個挑戰，都是通往成長的新橋樑。

    超過80國優秀外籍生1500人，獲台灣及華語文獎學金來台深造，教育部及外交部舉辦新生歡迎會。（圖由教育部提供）

    超過80國優秀外籍生1500人，獲台灣及華語文獎學金來台深造，教育部及外交部舉辦新生歡迎會。（圖由教育部提供）

    圖
    圖
