全台罕見！潮州成立「小黃觀光發展協會」景點接駁更順暢

潮州火車站前的排班小黃成立小黃觀光發展協會。（記者陳彥廷攝）

屏東縣潮州鎮的火車站在高架化後，成為屏東平原地區的旅運樞紐，有別於其他地區都是遊憩業者組成觀光協會，在站前排班的「小黃」們以定位觀光接駁而成立觀光發展協會，堪稱全台罕見，協會也強調「按表收費」，盼成為屏東觀光發展新助力。

潮州林後四林平地森林園區在2023年舉辦的「夏日狂歡季」一炮而紅，帶動原本就夯的綠色隧道，近期還有鐵道文化園區、傳統鬧區老街及泗林里的縣定古蹟朝林宮，屏縣府也設置YouBike站點，方便外地客前往。

不過，屏東天氣炎熱，不少人對YouBike望之卻步，而潮州火車站在高架化後，原本鎮內的計程車就開始聚集於站前固定排班，為發揮運輸功能，長期排班的小黃司機這個月成立「小黃觀光發展協會」，搭配屏縣府、鎮公所的輔導，希望以「接駁」作為加強觀光整體韌性的基礎。

協會理事長薛竣庭說，接駁、運輸雖在觀光業中屬基本必備項目，他們成立發展協會就是運輸作為主要的基礎，這在國內相當罕見，他們成立的主要訴求絕非常見的權益爭取或提升營收，而是鎖定接駁層面提供順暢服務，與各業者及景點，一起把屏東平原觀光旅遊的餅做大。

潮州代理鎮長黃有成指出，未來不管是搭乘火車到站或是高鐵轉乘，來到潮州的旅客，能夠自由以各種方式往返潮州鎮內各個景點，小黃司機成立協會，更能滿足不同需求的旅客、更為便捷地抵達目的地。

薛竣庭說，目前共26名成員，5人座、7人座的車輛皆有，亦可提供包車服務，據以往經驗，遊客有的是會選好目的地，有的則會請小黃司機介紹導覽，未來也會和公所合作，推出類似磁扣的方式進行線上叫車，讓出遊更為便捷。

他強調，會成立協會，就是希望旅客有更安心、透明的乘車服務，訴求正派經營、合理收費，絕不隨意喊價，全程按表收費。

長期排班的小黃司機這個月成立「小黃觀光發展協會」，搭配屏縣府、鎮公所的輔導，希望以「接駁」作為加強觀光整體韌性的基礎。（記者陳彥廷攝）

