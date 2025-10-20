為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄市八德滯洪公園動工 打造防洪與遊憩新亮點

    2025/10/20 22:17 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市八德滯洪池動工。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山區建國路二段一帶豪雨容易積淹水，水利局協調鳳山熱帶園藝試驗分所，利用八德、文英路口土地，將投入8350萬元，打造八德滯洪池，總滯洪量4.7萬噸，目前工程已動工，明年10月底完工，提升排水防洪能力，成為防洪及遊憩新亮點。

    鳳山區建國路二段一帶因下水道系統排水功能受限，加上外圍集水區逕流量大，豪雨容易出現積淹水，水利局協調鳳山熱帶園藝試驗分所，利用八德、文英路口土地，規劃設置八德滯洪池，以紓解洪峰期間大量逕流匯入建國路雨水系統，提升整體排水防洪能力。

    水利局將投入8350萬元，滯洪池面積4.72公頃，池體開挖降深3.5公尺，打造八德滯洪池，總滯洪量4.7萬噸，獲內政部國土管理署經費補助，目前工程已開工，預計明年10月底完工。

    水利局表示，整體工程完工後，可將鳳松路與建國路二段雨水下水道逕流，於洪峰期間引入八德滯洪池，紓解下游排水負荷，提升整體排水防洪能力。

    此外，周邊文山里等多里期待八德滯洪池平時作為公園使用，水利局將規劃環池步道與植栽綠美化，打造多功能滯洪池公園，成為防洪及遊憩新亮點，以滿足地方需求，提升防災韌性與生活品質。

