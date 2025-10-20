為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    首屆世界廚師節亞洲慈善餐會 11國廚師聚埔里獻愛心

    2025/10/20 15:00 記者陳鳳麗／南投報導
    「阿儒師」潘岱儒（左1）料理秀製作的「麻油香拌什錦菇」，最後請與會的來賓一起秀這道料理。（記者陳鳳麗攝）

    「阿儒師」潘岱儒（左1）料理秀製作的「麻油香拌什錦菇」，最後請與會的來賓一起秀這道料理。（記者陳鳳麗攝）

    今天是世界廚師節，首屆世界廚師節亞洲慈善餐會選在埔里鎮牛耳藝術渡假村舉辦，有亞洲11國廚師現場廚藝交流，並由主辦單位台灣廚藝美食協會，將會旗交給明年主辦國新加坡。現場有多個地方團體及社福機構參加，讓他們能逛美食攤、品嘗各國美食。

    牛耳藝術渡假村與台灣廚藝美食協會，今天在埔里鎮牛耳藝術渡假村舉辦「2025世界廚師節―第一屆亞洲慈善餐會」，包括斯里蘭卡、馬來西亞、新加坡、印尼、越南…等11個國家（含2地區）外籍廚師飛來台灣參加，並與中彰投地區廚師製作多國特色料理。南投的國宴級名廚阿儒師潘岱儒，也上台表演料理秀，用南投在地食材製作「麻油香拌什錦菇」料理。

    首次選在世界廚師節舉辦的亞洲慈善會，今天的重點除了亞洲各國廚師的交流，並以各國的料理來招待中部地區的信望愛基金會、唐氏症關愛者協會、復活啟智中心等7個公益團體，讓他們有機會品嘗美食並體驗不同國家的飲食文化。主辦的牛耳藝術渡假村總經理黃碩基指出，這場活動是美食盛宴，也是一場社會關懷的行動，看到公益團體的會員吃得開心，也跟著開心起來。

    11國廚師在埔里聚獻愛，並高舉國旗上台接受歡呼。（記者陳鳳麗攝）

    11國廚師在埔里聚獻愛，並高舉國旗上台接受歡呼。（記者陳鳳麗攝）

    唐氏症關懷者協會與多個公益團體，應邀到場嘗美食。（記者陳鳳麗攝）

    唐氏症關懷者協會與多個公益團體，應邀到場嘗美食。（記者陳鳳麗攝）

    馬來西亞廚師現場烤肉串，香味四溢。（記者陳鳳麗攝）

    馬來西亞廚師現場烤肉串，香味四溢。（記者陳鳳麗攝）

    海南雞飯等料理，也吸引不少人排隊品嘗。（記者陳鳳麗攝）

    海南雞飯等料理，也吸引不少人排隊品嘗。（記者陳鳳麗攝）

    香港廚師秀美食。（記者陳鳳麗攝）

    香港廚師秀美食。（記者陳鳳麗攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播