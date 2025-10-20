首屆世界廚師節亞洲慈善餐會 11國廚師聚埔里獻愛心

「阿儒師」潘岱儒（左1）料理秀製作的「麻油香拌什錦菇」，最後請與會的來賓一起秀這道料理。（記者陳鳳麗攝）

今天是世界廚師節，首屆世界廚師節亞洲慈善餐會選在埔里鎮牛耳藝術渡假村舉辦，有亞洲11國廚師現場廚藝交流，並由主辦單位台灣廚藝美食協會，將會旗交給明年主辦國新加坡。現場有多個地方團體及社福機構參加，讓他們能逛美食攤、品嘗各國美食。

牛耳藝術渡假村與台灣廚藝美食協會，今天在埔里鎮牛耳藝術渡假村舉辦「2025世界廚師節―第一屆亞洲慈善餐會」，包括斯里蘭卡、馬來西亞、新加坡、印尼、越南…等11個國家（含2地區）外籍廚師飛來台灣參加，並與中彰投地區廚師製作多國特色料理。南投的國宴級名廚阿儒師潘岱儒，也上台表演料理秀，用南投在地食材製作「麻油香拌什錦菇」料理。

請繼續往下閱讀...

首次選在世界廚師節舉辦的亞洲慈善會，今天的重點除了亞洲各國廚師的交流，並以各國的料理來招待中部地區的信望愛基金會、唐氏症關愛者協會、復活啟智中心等7個公益團體，讓他們有機會品嘗美食並體驗不同國家的飲食文化。主辦的牛耳藝術渡假村總經理黃碩基指出，這場活動是美食盛宴，也是一場社會關懷的行動，看到公益團體的會員吃得開心，也跟著開心起來。

11國廚師在埔里聚獻愛，並高舉國旗上台接受歡呼。（記者陳鳳麗攝）

唐氏症關懷者協會與多個公益團體，應邀到場嘗美食。（記者陳鳳麗攝）

馬來西亞廚師現場烤肉串，香味四溢。（記者陳鳳麗攝）

海南雞飯等料理，也吸引不少人排隊品嘗。（記者陳鳳麗攝）

香港廚師秀美食。（記者陳鳳麗攝）

