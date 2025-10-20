三芝圖書館重建啟新頁 明年完工打造北海岸閱讀與長照新地標

新北市立圖書館三芝分館重建工程今日舉行上梁儀式，象徵工程進入關鍵階段，預計明年下半年完工啟用。（記者羅國嘉攝）

新北市立圖書館三芝分館重建工程今（20）日舉行上梁儀式，象徵工程進入關鍵階段，預計明年下半年完工啟用。新館以「自然書室」為設計概念，結合度假氛圍與高齡友善設計，融入長照與樂齡服務功能，並打造自行車友善空間，未來將成為北海岸兼具閱讀、旅遊與生活支持的文化新地標。

文化局主任秘書王錦華指出，三芝分館位於北海岸，因建物老舊、結構老化，為維護民眾閱讀安全而於原址拆除重建。新館以「自然書室」為設計理念，融入度假氛圍與在地景觀，並配合市府在三芝、淡水推動的「長照創新聚落」計畫，將成為北海岸樂齡資源中心。未來除提供樂齡資源諮詢與失智通報據點外，也將開設長照服務及友善失智培訓課程，整合閱讀與生活支援功能，打造高齡友善的社區文化空間。

請繼續往下閱讀...

王錦華表示，考量北海岸擁有豐富的自行車觀光路線，三芝分館同步規劃「自行車友善空間」。館外設置「自行車驛站」，提供飲水、打氣、充電、休憩及簡易醫護服務；館內設有「自行車知識補給專櫃」，蒐集相關書籍、路線資訊與旅遊建議，成為旅人閱讀與休憩的新據點。

王錦華說，新館為兩層樓建築，總樓地板面積約288坪，可容納藏書約5萬冊。一樓設有40坪兒童閱覽空間與桌遊專區，打造親子共讀與休閒互動的溫馨環境；二樓規劃閱覽座位區、書庫區及在地特色閱讀角，並設有連結老樹的戶外閱讀區，營造自然、放鬆又充滿人文氣息的閱讀氛圍。

王錦華表示，三芝分館完工後，將不僅是北海岸的閱讀地標，更是結合教育、旅遊與長照服務的文化新亮點，讓民眾「看書如度假」，在自然中重新發現閱讀的樂趣。

新北市立圖書館三芝分館重建工程上梁儀式。（記者羅國嘉攝）

新北市立圖書館三芝分館重建工程示意圖。（新北市立圖書館提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法