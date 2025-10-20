為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    羅東高中暴雨後積水盈尺 學生赤腳涉水或改走座椅穿越淹水區

    2025/10/20 14:15 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東高中風雨走廊今天雨後淹水，學生脫掉鞋襪涉水，或改走旁邊座椅避開淹水區。（圖由羅高提供）

    羅東高中風雨走廊今天雨後淹水，學生脫掉鞋襪涉水，或改走旁邊座椅避開淹水區。（圖由羅高提供）

    宜蘭縣今天（20日）出現間歇性雨勢，國立羅東高中風雨走廊一度淹水30公分，學生脫掉鞋襪涉水而過，或改走旁邊的座椅避開淹水區；校長張家豪說，羅高校園地勢低漥，經常遇雨淹水，將向教育部爭取經費強化學校的排水系統。

    今天上午8點半，羅東鎮下起滂沱大雨，半個小時後，羅高校園重要通道風雨走廊開始淹水，最深處有30公分，下課時學生走出教室，發現風雨走廊的走道變成大水池，索性脫掉鞋襪赤腳穿越，有些人改走兩側座椅通過淹水區，因椅面濕滑，稍有不慎容易滑倒受傷，過程險象環生。

    學生家長反映說，羅東地區若下起豪雨，羅高校園動輒淹水，師生苦不堪言，希望校方提出具體改善方案，找出問題癥結對症下藥，讓學校免於淹水之苦，確保師生安全。

    校長張家豪回應，今天暴雨來得急，去得也快，羅高風雨走廊淹水一個多小時後逐漸退去，由於校園地勢較低，下起大雨時，學校周邊積水往校園流竄，校內排水系統來不及宣洩就會淹水，校方將擬定計畫報請教育部補助經費，強化校園排水量能，解決長年來沉痾。

    羅高風雨走廊旁的座椅椅面濕滑，學生在上面行走險象環生。（圖由羅高提供）

    羅高風雨走廊旁的座椅椅面濕滑，學生在上面行走險象環生。（圖由羅高提供）

    羅高校園重要通道風雨走廊淹水後，學生涉水而過。（圖由羅高提供）

    羅高校園重要通道風雨走廊淹水後，學生涉水而過。（圖由羅高提供）

    羅東地區若下起豪雨，羅高校園動輒淹水。（圖由羅高提供）

    羅東地區若下起豪雨，羅高校園動輒淹水。（圖由羅高提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播