羅東高中暴雨後積水盈尺 學生赤腳涉水或改走座椅穿越淹水區

羅東高中風雨走廊今天雨後淹水，學生脫掉鞋襪涉水，或改走旁邊座椅避開淹水區。（圖由羅高提供）

宜蘭縣今天（20日）出現間歇性雨勢，國立羅東高中風雨走廊一度淹水30公分，學生脫掉鞋襪涉水而過，或改走旁邊的座椅避開淹水區；校長張家豪說，羅高校園地勢低漥，經常遇雨淹水，將向教育部爭取經費強化學校的排水系統。

今天上午8點半，羅東鎮下起滂沱大雨，半個小時後，羅高校園重要通道風雨走廊開始淹水，最深處有30公分，下課時學生走出教室，發現風雨走廊的走道變成大水池，索性脫掉鞋襪赤腳穿越，有些人改走兩側座椅通過淹水區，因椅面濕滑，稍有不慎容易滑倒受傷，過程險象環生。

請繼續往下閱讀...

學生家長反映說，羅東地區若下起豪雨，羅高校園動輒淹水，師生苦不堪言，希望校方提出具體改善方案，找出問題癥結對症下藥，讓學校免於淹水之苦，確保師生安全。

校長張家豪回應，今天暴雨來得急，去得也快，羅高風雨走廊淹水一個多小時後逐漸退去，由於校園地勢較低，下起大雨時，學校周邊積水往校園流竄，校內排水系統來不及宣洩就會淹水，校方將擬定計畫報請教育部補助經費，強化校園排水量能，解決長年來沉痾。

羅高風雨走廊旁的座椅椅面濕滑，學生在上面行走險象環生。（圖由羅高提供）

羅高校園重要通道風雨走廊淹水後，學生涉水而過。（圖由羅高提供）

羅東地區若下起豪雨，羅高校園動輒淹水。（圖由羅高提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法