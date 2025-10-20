將列寵物黑名單 業者不滿帶近3公尺長母鱷赴農業部前抗議

鱷魚養殖業者將近3公尺長的母河口鱷放在後車廂內帶到農業部前抗議，開啟後車箱時，母鱷一度要衝出來。（記者楊媛婷攝）

農業部日前預告寵物黑名單，複蛇科、眼鏡蛇科、浣熊、河口鱷等入列，有鱷魚養殖業者今（20日）帶1隻近3公尺長的母鱷魚到農業部前抗議， 認為農業部預告該法案前並未和業者溝通，主張農業部應全數收購目前合法業者在養的河口鱷作為配套。

自1981年就在嘉義縣竹崎鄉經營鱷魚養殖的業者阮茂盛，上週五帶鱷魚到立法院前抗議農業部預告的寵物黑名單草案，業者今再赴農業部門口抗議，一路從嘉義開車到農業部前，10歲、近3公尺長的母鱷魚放在後車廂內，隨打開後車廂，嘴巴綁著鐵線的母鱷魚試圖衝出車廂，現場一度緊張。

阮茂盛表示，他所經營的鱷魚養殖過去有合法證照，從事活體買賣等，以前木柵動物園的馬來長吻鱷魚等也是來自園內，在野保法尚未實施前，還會買賣鱷魚肉等，隨野保法實施後，證照被沒收，也都無法登記，甚至他也依照農業部規定，也和學術單位中興大學合作，試圖申請登記，但仍頻頻受阻。

目前園內供養殖約50幾隻河口鱷，但農業部在預告該草案前，從未收到相關開會通知，批農業部沒有溝通、讓業者沒有生路，主張應全數收購，農業部動保司人員則出面收下業者陳情書。

農業部8月邀集專家、動保團體、飼主代表討論寵物黑名單，當時就蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊、河口鱷等641種動物列黑名單獲初步共識，8日預告，合計過去已禁止飼養的比特犬等犬隻，未來將有647種動物都會列為黑名單，正式公告後，將會讓已有飼養相關物種的飼主約1年的時間向地方主管機關登記後並列管。

經營鱷魚養殖超過40年的業者阮茂盛不滿農業部預告將河口鱷列為寵物黑名單，認為讓業者毫無生路，主張政府應出面全數收購。（記者楊媛婷攝）

