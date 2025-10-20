為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    將列寵物黑名單 業者不滿帶近3公尺長母鱷赴農業部前抗議

    2025/10/20 10:27 記者楊媛婷／台北報導
    鱷魚養殖業者將近3公尺長的母河口鱷放在後車廂內帶到農業部前抗議，開啟後車箱時，母鱷一度要衝出來。（記者楊媛婷攝）

    鱷魚養殖業者將近3公尺長的母河口鱷放在後車廂內帶到農業部前抗議，開啟後車箱時，母鱷一度要衝出來。（記者楊媛婷攝）

    農業部日前預告寵物黑名單，複蛇科、眼鏡蛇科、浣熊、河口鱷等入列，有鱷魚養殖業者今（20日）帶1隻近3公尺長的母鱷魚到農業部前抗議， 認為農業部預告該法案前並未和業者溝通，主張農業部應全數收購目前合法業者在養的河口鱷作為配套。

    自1981年就在嘉義縣竹崎鄉經營鱷魚養殖的業者阮茂盛，上週五帶鱷魚到立法院前抗議農業部預告的寵物黑名單草案，業者今再赴農業部門口抗議，一路從嘉義開車到農業部前，10歲、近3公尺長的母鱷魚放在後車廂內，隨打開後車廂，嘴巴綁著鐵線的母鱷魚試圖衝出車廂，現場一度緊張。

    阮茂盛表示，他所經營的鱷魚養殖過去有合法證照，從事活體買賣等，以前木柵動物園的馬來長吻鱷魚等也是來自園內，在野保法尚未實施前，還會買賣鱷魚肉等，隨野保法實施後，證照被沒收，也都無法登記，甚至他也依照農業部規定，也和學術單位中興大學合作，試圖申請登記，但仍頻頻受阻。

    目前園內供養殖約50幾隻河口鱷，但農業部在預告該草案前，從未收到相關開會通知，批農業部沒有溝通、讓業者沒有生路，主張應全數收購，農業部動保司人員則出面收下業者陳情書。

    農業部8月邀集專家、動保團體、飼主代表討論寵物黑名單，當時就蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊、河口鱷等641種動物列黑名單獲初步共識，8日預告，合計過去已禁止飼養的比特犬等犬隻，未來將有647種動物都會列為黑名單，正式公告後，將會讓已有飼養相關物種的飼主約1年的時間向地方主管機關登記後並列管。

    經營鱷魚養殖超過40年的業者阮茂盛不滿農業部預告將河口鱷列為寵物黑名單，認為讓業者毫無生路，主張政府應出面全數收購。（記者楊媛婷攝）

    經營鱷魚養殖超過40年的業者阮茂盛不滿農業部預告將河口鱷列為寵物黑名單，認為讓業者毫無生路，主張政府應出面全數收購。（記者楊媛婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播