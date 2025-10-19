為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎萬聖節 壽山動物園萌獸裝扮免費入園

    2025/10/19 10:33 記者葛祐豪／高雄報導
    街頭藝人將與壽山動物園遊客互動。（圖由兆群表演團隊提供）

    街頭藝人將與壽山動物園遊客互動。（圖由兆群表演團隊提供）

    為迎接即將來臨的10月31日萬聖節，壽山動物園24至26日推出連續3天的變裝優惠，以動物主題的萌獸裝扮即可免費入園！

    高雄今年萬聖節活動豐富多元，壽山動物園25日特別企畫「暮光假面舞會」、26日「萬聖奇幻劇場」，邀請大小朋友白天入園「鬼」混一整天；此外，10月31日起連續3天在衛武營接力舉辦「2025高雄萬聖節」，11月1及2日同場推出「2025高雄Wild Wild野生活」邀請民眾同樂，感受萬聖節氣氛。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園於10月25及26日，以「萌鬼萌獸來搗蛋」為主題，除安排精彩舞台表演及市集活動，更邀請大小朋友化身動物變裝入園，也可到親水廣場付費參加臉部彩繪體驗，現場並提供免費限量動物面具彩繪，為造型增添亮點。活動期間不定時有Coser裝扮鬼怪，出沒園區各角落與民眾進行互動，只要喊出「不給糖就搗蛋（Trick or Treat）」即可獲得限量小禮。

    25日下午3點，壽山動物園親水廣場將變身成舞池，由南台灣交響樂團演出，邀請大小朋友變裝參加「暮光假面舞會」，體驗音樂與節慶結合的趣味；26日下午3點則由豆子劇團，帶來「萬聖奇幻劇場」與大小朋友提早歡度萬聖節。25及26日連續2天，都有美國學校師生英語導覽解說服務，歡迎有興趣的大小朋友現場報名。

    動物園提醒，因停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車直達動物園大門口；也可在鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車。

    去年萬聖節，壽山動物園遊客應景裝扮。（圖由觀光局提供）

    去年萬聖節，壽山動物園遊客應景裝扮。（圖由觀光局提供）

    壽山動物園去年萬聖節「不給糖就搗蛋」活動。（圖由觀光局提供）

    壽山動物園去年萬聖節「不給糖就搗蛋」活動。（圖由觀光局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播