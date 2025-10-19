迎萬聖節 壽山動物園萌獸裝扮免費入園

街頭藝人將與壽山動物園遊客互動。（圖由兆群表演團隊提供）

為迎接即將來臨的10月31日萬聖節，壽山動物園24至26日推出連續3天的變裝優惠，以動物主題的萌獸裝扮即可免費入園！

高雄今年萬聖節活動豐富多元，壽山動物園25日特別企畫「暮光假面舞會」、26日「萬聖奇幻劇場」，邀請大小朋友白天入園「鬼」混一整天；此外，10月31日起連續3天在衛武營接力舉辦「2025高雄萬聖節」，11月1及2日同場推出「2025高雄Wild Wild野生活」邀請民眾同樂，感受萬聖節氣氛。

高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園於10月25及26日，以「萌鬼萌獸來搗蛋」為主題，除安排精彩舞台表演及市集活動，更邀請大小朋友化身動物變裝入園，也可到親水廣場付費參加臉部彩繪體驗，現場並提供免費限量動物面具彩繪，為造型增添亮點。活動期間不定時有Coser裝扮鬼怪，出沒園區各角落與民眾進行互動，只要喊出「不給糖就搗蛋（Trick or Treat）」即可獲得限量小禮。

25日下午3點，壽山動物園親水廣場將變身成舞池，由南台灣交響樂團演出，邀請大小朋友變裝參加「暮光假面舞會」，體驗音樂與節慶結合的趣味；26日下午3點則由豆子劇團，帶來「萬聖奇幻劇場」與大小朋友提早歡度萬聖節。25及26日連續2天，都有美國學校師生英語導覽解說服務，歡迎有興趣的大小朋友現場報名。

動物園提醒，因停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車直達動物園大門口；也可在鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車。

