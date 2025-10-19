為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    墓仔埔也敢去！雲林偏僻公墓 遭倒大量廢棄物

    2025/10/19 10:25 記者黃淑莉／雲林報導
    位在褒忠、東勢及元長3鄉交界位置偏僻的一處公墓，遭不肖人士傾倒大量營建廢棄物。（記者黃淑莉攝）

    位在褒忠、東勢及元長3鄉交界位置偏僻的一處公墓，遭不肖人士傾倒大量營建廢棄物。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣褒忠、元長及東勢3鄉交界的1處公墓，近日遭人偷倒大量營建廢棄物，又不明原因起火悶燒，幸好及時撲滅火勢沒有延燒，褒忠鄉公所已向警方報案追查行為人，近日清潔隊會先清除；雲林縣環保局表示，找到行為人將依違反空氣污染防制法、廢棄物清理法等法送辦及裁罰。

    褒忠鄉仁忠公墓堆置大量營建廢棄物，有木板等裝潢廢料及水泥塊、紅磚塊、石棉瓦，10月14日及16日深夜莫名起火燃燒，雲林縣消防局獲報出動多名消防、義消前往滅火，花了1個多小時才將火勢撲滅。

    褒忠鄉長陳建名表示，仁忠公墓位處在褒忠、元長及東勢3鄉交界處，位置偏僻、進出人車少，加上公墓雜草掩護，成為不肖人士利用半夜傾倒廢棄物，傾倒的數量不少，公所已報警追查行為人，也希望警方能支援加強夜間巡邏，遏止亂倒行徑，且已指示公所清潔隊清除，維持環境整潔。

    陳建名指出，仁忠公墓將在明年辦理遷葬作業，公所已請廠商加裝監視器、簡易圍籬及派員加強巡邏，防範再有人亂傾倒廢棄物，也呼籲村民若發現可疑人車進出，可向相關單位通報。

    雲林縣環保局強調，公所已請轄區派出所協助調閱附近路口監視器追查行為人，若有查獲將依相關法規辦理。

    位在褒忠、東勢及元長3鄉交界位置偏僻的一處公墓，遭不肖人士傾倒大量營建廢棄物。（記者黃淑莉攝）

    位在褒忠、東勢及元長3鄉交界位置偏僻的一處公墓，遭不肖人士傾倒大量營建廢棄物。（記者黃淑莉攝）

    位在褒忠、東勢及元長3鄉交界位置偏僻的一處公墓，遭不肖人士傾倒大量營建廢棄物。（記者黃淑莉攝）

    位在褒忠、東勢及元長3鄉交界位置偏僻的一處公墓，遭不肖人士傾倒大量營建廢棄物。（記者黃淑莉攝）

