音樂串起山城熱情 六龜觀光藝文季11/1老街登場

2025六龜觀光藝文季以「音樂串起山城熱情」為主題，11月1日將在具有百年歷史的六龜老街熱鬧登場。（圖由六龜區公所提供）

2025六龜觀光藝文季以「音樂串起山城熱情」為主題，匯聚多元族群與文化特色，安排客家劇團、歌手、電音樂團和育幼院合唱團等輪番獻藝，11月1日將在具有百年歷史的六龜老街熱鬧登場。

六龜區長陳昱如表示，六龜觀光藝文季希望透過音樂文化活動與地方產業深度串聯，推廣六龜山城品牌與魅力，今年重頭戲將由「山城好聲音歌唱大賽」、「琢物龜心石雕展」、「客家電音樂團」及震撼人心的「客家大戲」磅礴揭開序幕。

其中，山城好聲音歌唱大賽廣邀各路高手前來大展歌喉，唱出六龜的音樂生命力，現場將誕生冠、亞、季軍，冠軍大獎是令人心動的「東京—高雄來回機票2張」，客家大戲則由紫園戲劇坊帶來《紅孩兒的奇幻轉心術》華麗演出，劇團以絢麗的戲服設計、細膩的表演與經典唱腔，打造一場穿越時光的視聽盛宴。

六龜多元文化的融合之美，將由客家歌手李彥鋒、六龜在地社區、歌手網蛙全凱傑、特色樂團尿布樂團及六龜山地育幼院合唱團接力演出，透過音樂串聯人文故事，展現山城共融的獨特風情。

除精彩的聽覺、視覺盛宴，百年歷史建築池田屋規劃有「池田盛事・客庄潮市集」，讓遊客能盡情品嘗在地農特產與特色美食小吃，區公所也精心規劃在地文化體驗活動，包括極具山城生活美學的竹編體驗、藍染課程及盤花創作等，邀請民眾親手感受六龜的職人精神與生活藝術。更多資訊可查詢六龜區公所網站及高雄市六龜區公所臉書粉絲專頁。

