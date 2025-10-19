為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    恆春山海路發現5支「古董陷阱」鳥仔踏 居民笑:還有人懂?

    2025/10/19 10:15 記者蔡宗憲／屏東報導
    保七總隊第八大隊接獲保育志工通報，於山海路海邊礁岩附近發現「鳥仔踏」。（記者蔡宗憲攝）

    保七總隊第八大隊接獲保育志工通報，於山海路海邊礁岩附近（山海萬應宮旁）發現「鳥仔踏」，隨即派員警前往查處。在草叢間驚見5支鳥仔踏，其中3支已因鐵絲鏽蝕、線繩失效倒地，幸未發現野鳥受困。為防野生鳥類受害，警方當場將所有鳥仔踏拆除並帶回小隊保管。老一輩居民則笑說，「懂操作這古董的恐怕也少了。」

    「鳥仔踏」是一種傳統用來獵捕伯勞鳥的器具。秋冬之後，伯勞鳥南下做季節性遷徙，性喜停留於突出的樹枝或竹枝上，故此陷阱將樹枝削成Y字形，上有扣環，伯勞鳥休憩於上，便被夾住懸掛空中。

    近年因保育意識提升及耆老凋零，獵殺猛禽或伯勞鳥等情事已極為罕見。當地民眾透露，近五年來幾乎沒聽過類似案例，見到這類陷阱反而感到「驚奇」。志工指出，此類工具若未及時清除，可能對遷徙中的野鳥構成威脅，幸好本次未造成傷害。

    現場未發現可疑人士或車輛，警方懷疑或為棄置舊物。該區域臨海礁岩，地形複雜，野鳥活動頻繁，保育團體固定巡守。此次事件引發關注，凸顯保育觀念在年輕一代間的深植，也提醒民眾勿以傳統方式危害生態。警方呼籲，若再發現類似工具，請立即通報，以確保野生動物安全。

    當地保育志工表示，過去獵鳥行為曾是生活一部分，如今見到「鳥仔踏」已成稀奇事，足見社會對生態保護的重視日益加深，也期盼「鳥仔踏」未來成為說歷史故事的工具，不再是傷害候鳥的凶器。

    保七總隊第八大隊接獲保育志工通報，於山海路海邊礁岩附近發現「鳥仔踏」。（記者蔡宗憲攝）

    「鳥仔踏」專門用來獵捕伯勞鳥。（記者蔡宗憲攝）

    「鳥仔踏」專門用來獵捕伯勞鳥。（記者蔡宗憲攝）

