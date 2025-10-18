為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    議員憂桃園市藝文場館人潮減退 文化局：持續推動場館活化

    2025/10/18 18:16 記者周敏鴻／桃園報導
    「憲光二村」去年總參觀人數較前年多出13萬餘次。（資料照，桃園市政府提供）

    桃園市藝文場館或因新鮮感減退或收費，讓外界憂心人潮減少，以桃園市兒童美術館為例，去年4月開館創7萬人次造訪紀錄，去年9月開始收費後，每月造訪人次下滑到1萬5000人次。市府文化局表示，將透過強化在地連結、導入特色策展與跨域活動、優化空間與營運模式等策略，持續推動包括兒美館在內的各場館活化。

    桃園市議員錢龍說，兒美館7、8月間進館人數達4萬1000人次，每月造訪人次約僅2萬人次，有待改進；議員于北辰認為，藝文場館雖不以營利為目的，但市府應設法提高各藝文場館的人氣，才有可能達到收支平衡。

    文化局表示，文化局的藝文場館多屬文化資產，除資產活化外，也要兼顧保存完整性，因各場館特性、交通、容留人數不同，且平日參觀人流少於假日，應以年度總參觀人次來觀察場館的人氣，以「壢景町」為例，2023年總參觀人次1萬2665人次、去年已成長到7萬6726人次，「憲光二村」去年總參觀人數也較前年多出13萬餘次。

    至於兒美館造訪人次不及開館期間，文化局強調，兒美館目前每月進館人數穩定，相信市立美術館落成後，將發揮加乘效應；針對場館活化方面，文化局將從「強化在地連結」、「導入特色策展與跨域活動」、「優化空間與營運模式」，透過盤點資源並深化地方互動、邀請多元形式展覽提升場館吸引力、檢視場館空間動線與設備條件，並導入民間營運或公私協力共管機制等，強化各場館的永續經營。

    文化局希望透過「強化在地連結」等策略，持續活化藝文場館。（桃園市政府提供）

