台南旭集食安連環爆 網友噁遇「天降鼠屍」

旭集台南店今年7月在新光三越台南西門店開幕，剛開幕就傳出疑似食物中毒的爭議，近日又有顧客在用餐時目擊有老鼠從天而降，也傳出有人用餐後返家腹瀉不止。衛生局稽查結果出爐，顯示現場未發現相關疏失。

近日網友在Thread上發文表示，自己吃完台南旭集後腹瀉不止，隔天翻看Google評論發現有其他顧客目擊老鼠從天而降，怒指「嚇死了！這種店還敢在台南開喔？」而該篇貼文底下更有人PO出鼠屍佐證，倒臥在餐桌隔壁，畫面曝光後引發熱議。也有其他網友留言表示：「開幕沒幾天，我去吃飯的時候就有聞到死老鼠的味道了。」

旭集台南店則指出，針對餐廳發現老鼠一事，當下已立即完成清潔與消毒。因百貨內部管道間互為連通，已通知百貨進行整棟清消，避免再有小動物進入天花板。另有民眾反映用餐後不適，因事件與老鼠發現時間不同，且當事人尚未與業者聯繫，無法確認實際狀況。未來將持續關注，願意提供協助。

南市衛生局表示，經查核作業環境及食材保存情形，查核結果該店具商業登記，並有完成食品登錄及投保產品責任險，有關食品之良好衛生規範準則項目，無缺失需限期改善事項。

另外，天花板及牆壁清潔度、食材離地放置、層架保持清潔、冰箱冷藏食品品溫皆符合規定，海鮮食材製備區域亦符合規定，生、熟食刀具與砧板有分區使用，且測量保存溫度均未違規，符合食品良好安全準則。

