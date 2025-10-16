加強台東紅烏龍茶國際行銷 縣府建置多語網站

紅烏龍茶是台東獨特茶品，茶農及業者開發出多款品牌。（記者黃明堂攝）

紅烏龍茶是台東獨特茶飲，融合了紅茶的甘甜與烏龍茶香氣，縣府建置「台東紅烏龍─全球視野茶生活誌」網站，以中、英、日三語並行，融合動畫、插畫與風味視覺化設計，打破傳統茶園意象，以風味、地景、插畫與動畫，盼讓紅烏龍進入數位國際舞台。

縣府指出，台東紅烏龍在2008年誕生，短短十多年已成為地方產業轉型的象徵，近幾年陸續將紅烏龍帶到東京、義大利、紐約，獲得很好的迴響，希望進一步透過網站，讓世界看見台東的風土、創意與茶文化的多樣性。

縣府財經處說，網站解析紅烏龍從沒落到重生的歷程，並講述台灣茶的風土特色，透過活潑的編輯手法，頁面結合動畫效果，展示從茶菁到茶湯的7大製茶技藝，清楚解釋紅烏龍誕生的每一個步驟。更特別的是，網站將味道視覺化，使用柴火、木頭、蜂蜜、牛奶、鳳梨、白花等元素，拆解紅烏龍的六大風味，使國內外讀者能夠具象理解台東紅烏龍的特色與魅力。

此外，為加強國際行銷結合品牌策略，避免彼此競爭，今年縣府進一步推動「風土十力─台東紅烏龍培力計畫」，攜手十大茶農品牌，分別與香氣、咖啡、甜點等領域的創作者合作，展現紅烏龍的百搭特性。

