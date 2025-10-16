為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    續任台灣工具機公會理事長 陳紳騰︰產業景氣有高有低、危機是轉機

    2025/10/16 07:55 記者黃旭磊／台中報導
    永進機械總經理陳紳騰，續任台灣工具機暨零組件公會理事長。（記者黃旭磊攝）

    永進機械總經理陳紳騰，續任台灣工具機暨零組件公會理事長。（記者黃旭磊攝）

    台灣工具機暨零組件公會（TMBA）舉辦第7屆理事長改選，陳紳騰續任理事長，由於工具機外銷今年前8個月出口總額約為13.51億美元，較去年同期減少7.7%，而台中市有2598名勞工在10月減班休息（放無薪假），民進黨台中市議員張芬郁等多人憂心產業停工狀況，對此，陳紳騰強調，當務之急是提升技術能量、接到附加價值高訂單，產業轉型才有轉機，期待外界多給鼓勵。

    台灣工具機暨零組件公會今天表示，14日完成第7屆理事長改選，永進機械總經理陳紳騰續任理事長，會中通過，副理事長由2席增為3席，由東培工業董事長陳成、台灣麗馳董事長胡偉華、三鋒機器董事長林松益出任，監事會召集人則由上銀科技董事長卓文恒擔任，台中市長盧秀燕當晚趕到潮港場會場，為產業打氣。

    台中市府公布，10月有117家企業實施無薪假（減班休息），影響人數達2598人，較半個月前再增18家、規模居全國之冠，民進黨議員台中市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融及蕭隆澤，關心減班勞工權益受影響。

    陳紳騰說，產業經濟景氣本來就有高高低低，台灣工具機製程體質是好的，沒有那麼負面，會持續推出新產品提升能量，也預期接到附加價值高的訂單，並透過數位化、透過AI提升產能，期待外界多給工具機產業正面鼓勵。

