    首頁 > 生活

    校園老樹倒塌奪命 南投議員連署促採此措施防範

    2025/10/16 07:51 記者張協昇／南投報導
    2024年6月南投縣草屯鎮敦和國小發生老樹倒塌壓死人事件，法院判決校方管理有疏失。（民眾提供）

    2024年6月南投縣草屯鎮敦和國小發生老樹倒塌壓死人事件，法院判決校方管理有疏失。（民眾提供）

    2024年6月南投縣草屯鎮敦和國小發生老樹倒塌壓死人事件，法院判決校方管理有疏失，須賠償死者家屬288元，突顯校園及公部門對於樹木安全管理缺失，縣議員陳宜君等人連署提案要求縣府補「強南投縣樹木栽植撫育管理辦法」內容，導入校園與公共場域樹木定期健康檢查與風險分級管理制度，並落實監督責任，保障學童與民眾人身安全。

    陳宜君指出，根據台灣護樹協會聲明，類似老樹倒塌壓傷、壓死人事故並非偶發，而是長期錯誤修剪、水泥花台壓根等施工所導致根系腐敗與結構失衡結果，此情形在全台校園與公共空間普遍存在。縣府雖然於2016年即公布「南投縣樹木栽植撫育管理辦法」，惟目前多數學校與機關仍委由未具園藝、林業、農業相關科系專業背景人員執行修剪樹木，缺乏實質作業標準與落實監督，濫剪亂砍現象時常發生，反而導致危樹增加。

    陳宜君強調，為提升現行法規效力，建請縣府應明訂從事修剪工作人員須具相關科系背景，或具受訓證明，並導入校園與公共場域樹木定期健康檢查與風險分級管理制度，針對高風險老樹、病樹、傾斜樹等加強追蹤與修復計畫，同時建立縣內重點樹木管理資料庫，納入樹齡、物種、修剪紀錄、病蟲害處置、巡檢時間等欄位，逐年更新，也必須由教育處、工務處等相關單位落實執行監督方式與責任。

    縣府農業處表示，對於議員的建議，近日將邀集學者專家研議，主要針對如何防止危樹倒塌傷人改進。

