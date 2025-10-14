為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「全球客家文化會議」圓滿落幕，客委會揭示未來推廣4大方針

    2025/10/14 13:40 記者楊綿傑／台北報導
    「2025全球客家文化會議」今舉行閉幕式。（記者楊綿傑攝）

    「2025全球客家文化會議」今舉行閉幕式。（記者楊綿傑攝）

    2年1度的全球客家人盛事「全球客家文化會議」今天圓滿落幕，客委會提出未來客家事務推展的4大方針，客委會副主邱星崴表示，內容包括族群主流化與公共參與、語言復振暨科技推展、客庄區域與產業發展、藝文傳播與國際串流等。而客委會對客家文化的推展，年年都獲得行政院經費支持與肯定，未來將會持續努力發揮。

    「2025全球客家文化會議」今進行第2天議程，由來自全球5大洲、8個海外客家社團總會長分享各地國際客家事務推展實務的經驗，後接續舉行閉幕式，順利畫下句點。

    客委會揭示2天會議交流成果並提出未來推動方針，在族群主流化與公共參與方面，包括打造多元共融社會，推動族群主流化政策；深化全球客家網絡，引領跨域國際交流；培育青年公共參與，推動新世代行動量能。在語言復振暨科技推展部分，則有客語友善環境，落實客語成為生活語言；加速數位轉型，建構客語智慧學習生態系統；開發多元學習型態，厚植青年客語能力。

    在客庄區域與產業發展面向，包括建構「客食」（Ha-Food）品牌價值，提升國際能見度；推動客庄產業創新，促進青年重返客庄；強化客庄區域建設，打造全齡友善場域。藝文傳播與國際串流構面上，有提升客家藝文量能，培育國家級客家藝文團隊；優化客家音樂實力，串連全球音樂網絡；影視文學多語輸出，拓展國際傳播影響力。

    客委會強調，移居海外的客家鄉親，在當地落地生根但仍堅守客家特質，無論在日常生活中或是歲時祭儀，都盡可能保有客家語言、文化習俗及飲食習慣等，同時透過當地舉辦的慶典活動，積極輸出客家文化，也讓世界不同族群藉此認識台灣客家，促進國際客家交流。盼不論是家中的1句問候、校園的1場分享，或是平台的1段影音，都有客家的身影，讓客家成為生活日常。

