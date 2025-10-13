10/13 各報重點新聞一覽

海軍海鋒大隊雄風二型飛彈操作手冊等情資，遭不肖士兵翻拍外洩給中國女特工。（資料照）

海鋒士兵外洩雄二操作手冊 國防部痛批：應受最嚴厲處分

海軍林姓上兵曾任職海鋒大隊，負責操作雄風二型、雄風三型反艦飛彈，遭汰除後透過網路認識一名中國女特工「楚亭」，竟吸收軍中蔡姓同袍外洩基本資料，蔡員還翻拍雄風二型飛彈發射車操作手冊交付，共賺取三萬八千元報酬，檢方偵辦後，分依違反國家安全法、貪污等罪嫌起訴兩人。國防部昨對此痛批，少數官兵因利慾薰心、背叛國家，「應受最嚴厲處分」。

北士科T17、T18地上權案 北市府今發文合意解約 新壽籲啟動協調

輝達台灣總部希望落腳北士科T17、T18基地，因地上權問題卡關，台北市政府今將發文新光人壽，商談T17、T18共同合意解約；台北市副市長李四川籲新壽提出董事會可以接受的條件，若沒有異議，市府就會編預算送議會同意。新壽對此回應，籲請北市府依地上權契約約定啟動協調機制，努力共尋最佳解決方法。

愛買房地產被盯上 醫師娘遇假書記官 遭騙3113萬

桃園市一家知名診所醫師娘財力雄厚，經常收購房地產儼然為房產大戶，被馮姓婦人鎖定刻意結交，馮婦誆稱熟識桃園地院書記官可代為標購透天法拍屋房地，夥同潘姓男子假冒書記官取信醫師娘交付三一一三萬餘元後銷聲匿跡，醫師娘驚覺受騙報案，馮婦、潘男逃亡十二年後被通緝到案，近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。

輝達T17、T18用地 北市啟動與新壽「合意終止契約」

輝達擬將海外總部設在北士科T17、T18用地卻卡關，台北市副市長李四川昨宣布，今天就會行文新光人壽，啟動「共同合意終止契約」協商程序，加速協助輝達進駐計畫。他還表示，新壽擔憂背信問題，可「大膽地」提出不受質疑的條件，市府會編預算報議會審查。

哈瑪斯13日釋放以色列48人質 50萬人集會翹首

美國總統川普居間的加薩停火協議十日生效，根據該協議，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯應在十三日正午十二時（台灣時間同日下午五時）前，釋放四十八名以色列和其他國家的人質，無論生死。廿一歲人質羅姆的父親布萊斯拉夫斯基十一日說，每一秒都覺得彷彿無盡的等待。

留住輝達 北市府發函新壽合意解約

輝達相中在北士科T17、T18設立總部的難題，台北市政府先發制人，副市長李四川12日宣布，北市府13日會行文予新光人壽，啟動「共同合意終止契約」協商，新壽可大膽提出他們認為不背信的條件。新壽接著發聲明，籲請市府依地上權契約，啟動協調委員會協調機制。李四川則回應強調，須先請新壽提出條件、金額，若市府不同意，才進入協調，新壽連條件都沒有提，要怎麼協調？

台股千點壓力測試 券商call客備戰

台股「大怒神」要來了！美中貿易衝突再度升溫，美國總統川普揚言要對大陸進口商品加徵100％關稅，一句話讓美股狂瀉，國慶假期結束後，台股13日在劫難逃，若以新加坡富台指下殺5.53％推算，台股開盤跌點可能破千，甚至全天崩跌1600點，投資人得繫緊安全帶。

針對輝達總部希望落腳北士科案，台北市副市長李四川（右）昨舉行記者會，說明市府決定與新壽商談合意終止合約。

馮姓婦人夥同潘姓男子假冒書記官，騙取醫師娘交付三一一三萬餘元後銷聲匿跡，兩人逃亡十二年後被通緝到案，近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。

