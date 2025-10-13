為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    自由日日Shoot》海鋒士兵外洩雄二操作手冊 國防部痛批：應受最嚴厲處分

    2025/10/13 05:30 記者陳建志、許國楨、黃靖媗／綜合報導
    海軍海鋒大隊雄風二型飛彈操作手冊等情資，遭不肖士兵翻拍外洩給中國女特工。（資料照）

    海軍海鋒大隊雄風二型飛彈操作手冊等情資，遭不肖士兵翻拍外洩給中國女特工。（資料照）

    海軍林姓上兵曾任職海鋒大隊，負責操作雄風二型、雄風三型反艦飛彈，遭汰除後透過網路認識一名中國女特工「楚亭」，竟吸收軍中蔡姓同袍外洩基本資料，蔡員還翻拍雄風二型飛彈發射車操作手冊交付，共賺取三萬八千元報酬，檢方偵辦後，分依違反國家安全法、貪污等罪嫌起訴兩人。國防部昨對此痛批，少數官兵因利慾薰心、背叛國家，「應受最嚴厲處分」。

    上兵涉賭遭汰除 被中國女特工吸收

    女特工任職中國人民武裝警察部隊山西省總隊通信站，對外以某時報駐香港記者掩護，以「楚亭」等化名透過交友網站，認識涉賭遭汰除的林男並交往。林男明知她身分，仍介紹服役中蔡姓同袍和她聯繫，強調提供資料機密等級越高，就會依等級給予相當報酬。

    利誘同袍淪共諜洩密 兩人同遭起訴

    林男從二〇二三年五月起，慫恿蔡男提供「基本資料及問卷調查」給「楚亭」，蔡事後拿到八千元報酬；同年又在寢室翻拍雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」，以及發射車的「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」給「楚亭」。

    因對方評估具軍事情報價值，事後匯款三萬元到蔡男帳戶，蔡男被捕後坦承犯行。台中地檢署調查後，依觸犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，建請法官量處適當刑度；另依國安法將林男羈押、起訴。

    國防部昨痛批，少數官兵因利慾薰心、背叛國家，應受最嚴厲處分。政戰局在二〇二三年七月間接獲官兵檢舉，即通報國安局共同調查，並報請高等檢察署台中分署指揮偵辦。國防部對外流資訊已損害管控，並建立全員「接觸機密資格認證」機制。

