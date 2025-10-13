為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    愛買房地產被盯上 醫師娘遇假書記官 遭騙3113萬

    2025/10/13 05:30 記者余瑞仁／桃園報導
    馮姓婦人夥同潘姓男子假冒書記官，騙取醫師娘交付三一一三萬餘元後銷聲匿跡，兩人逃亡十二年後被通緝到案，近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。（資料照）

    馮姓婦人夥同潘姓男子假冒書記官，騙取醫師娘交付三一一三萬餘元後銷聲匿跡，兩人逃亡十二年後被通緝到案，近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。（資料照）

    桃園市一家知名診所醫師娘財力雄厚，經常收購房地產儼然為房產大戶，被馮姓婦人鎖定刻意結交，馮婦誆稱熟識桃園地院書記官可代為標購透天法拍屋房地，夥同潘姓男子假冒書記官取信醫師娘交付三一一三萬餘元後銷聲匿跡，醫師娘驚覺受騙報案，馮婦、潘男逃亡十二年後被通緝到案，近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。

    誆稱能以最佳條件標購法拍屋 馮潘兩嫌逃亡12年被緝獲到案

    涉案被訴的馮姓婦人七十六歲、潘男六十四歲，此案源於二〇一三年間馮婦從不動產業界獲悉該某知名診所醫師娘經常收購桃園各地房地產儼然為房市大戶，馮婦因此刻意接近醫師娘、話題繞著房地產打轉，很快就與醫師娘混熟，並介紹假冒為桃園地院陳姓書記官的潘男給醫師娘，誆稱「陳書記官很夠力」，能以最佳條件代標中壢區一處法拍透天厝法房產。

    醫師娘被馮婦與潘男以「夠力、低價、高報酬」的話術攻陷，二〇一三年四月廿二日指示其女兒前往桃園地方法院民事庭外交付三〇四八萬一千元現金給馮婦，次日由醫師娘於診所內再交付六十五萬一千元給馮婦，但鉅款卻是一去不回，醫師娘驚覺被騙，氣得向桃園市調查處報案，桃園地檢署傳拘未果，對二人發布通緝，直到今年才緝獲二人。

    此外，醫師娘指控另被馮婦、潘男先後詐騙九次、金額近五五〇〇萬元，但馮婦、潘男均否認，醫師娘也難以舉證，檢方認若成罪與起訴案為接續犯之裁判上一罪，而不另為不起訴處分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播