    首頁 > 生活

    屏東異國市集 《海角七號》范逸臣、田中千繪合體獻唱

    2025/10/10 17:58 記者葉永騫／屏東報導
    2025世界在屏東開幕，《海角七號》男女主角范逸臣、田中千繪合體獻唱。（記者葉永騫攝）

    2025世界在屏東開幕，《海角七號》男女主角范逸臣、田中千繪合體獻唱。（記者葉永騫攝）

    「2025世界在屏東」異國市集，今天起連續3天屏東公園舉行，共有13國、70個特色攤位，在每天下午4點至晚間9點熱鬧登場，今天更有《海角七號》男女主角范逸臣與田中千繪合體獻唱〈國境之南〉，重現浪漫經典，吸引了滿滿的人潮。

    縣長周春米表示，今天是國慶日，感謝美國、日本、菲律賓、泰國等國際友人一起來屏東參加這場生日派對，也透過這場異國市集讓國際友人歡聚一起，讓世界看見屏東，而這場「2025世界在屏東」不僅是一場3天限定的活動，更是展現屏東多元文化特色的重要窗口，從異國美食、工藝創作、藝文演出到手作體驗，將屏東打造成世界文化交流的舞台。

    傳播暨國際事務處指出，今年的市集是一場「味蕾與文化的世界旅行」，民眾可一次品嚐來自泰國的酸辣料理、日本的細緻甜品、南洋的清涼飲品，以及歐洲的精緻工藝，並親手印尼蠟染、越南捲紙等課程，活動現場更設置日本鹿兒島櫻島鞦韆、鳥居、蒸氣小火車等異國風情打卡點，讓參與者彷彿置身環遊世界的旅程。

    本次活動也獲得多個駐台外交單位支持，屏東的國際友城日本鹿兒島縣，更派出吉祥物 Greboo 與屏東的蔥寶、蔥娃同台互動，每天至少六場國際級表演輪番登場，包括熱情奔放的法國康康舞、充滿張力的西班牙佛朗明哥、婉約優雅的日本傘舞、震撼人心的非洲鼓，以及斯洛維尼亞手風琴演奏，讓屏東公園成為各國的文化展場。

    世界在屏東異國市集，集合13個國家、70個攤位。（記者葉永騫攝）

    世界在屏東異國市集，集合13個國家、70個攤位。（記者葉永騫攝）

