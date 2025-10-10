三峽紅茶季國慶連假北大校園登場 有喝有吃又有玩

三峽紅茶季活動，10日11日兩天在北大校園舉辦。（記者翁聿煌攝）

雙十連假何處去？正適合全家老小一起來新北市三峽台北大學心湖旁草坪，參加「2025三峽紅茶季」活動，紅茶季集結超過50攤「三峽好茶 × 在地美食 × 職人手作 × 潮流胖卡」，讓民眾一次網羅精緻茶品與風味料理，還有DIY與體驗活動包括「紅茶染燈籠」、「功夫下午茶體驗」、「歡樂下午茶」及親子免費參加的「揉茶趣」，讓大小朋友都能親身感受紅茶的魅力。

主辦單位指出，今年「三峽茶正紅～三峽紅茶季」在10日（五）至11日（六）兩天14點至21點在三峽北大心湖草坪登場，活動大使由「瓊瑤女郎」趙永馨擔綱，邀請全民在雙十連假走進茶鄉，在茶香、藝文與音樂交織的氛圍中，再一次重返茶金榮耀。

主辦單位表示，兩天兩夜的舞台節目亮點連連，包括親子馬戲劇場、民俗技藝表演、弦樂古典四重奏、絲竹弦樂、峽鼓原舞、日本舞、吉他演唱，以及在地團隊精采演出，展現三峽的藝文風采，夜幕降臨後，星空電影院10日19點放映經典國片《魔法阿嬤》，11日19點由挽仙桃劇團帶來《1205號夢境》劇場，為活動增添文化厚度。

同時也歡迎大家攜帶野餐墊，在北大心湖草坪上悠閒席地而坐，品茶香、看表演、吃美食，在星空下感受音樂與戲劇的陪伴，度過最浪漫的假期時光。現場更有「好禮摸彩」，小家電與紅茶禮盒等200多份大獎，讓參與民眾滿載而歸。

活動免費入場，詳細節目表、報名連結與市集名單，請見「三峽紅茶季」官方粉專。

