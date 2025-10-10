為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太愛台灣這1物！日本糖果職人行李打開全是「白粉」 還驚動緝毒犬

    2025/10/10 00:20 即時新聞／綜合報導
    「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊買了好幾包台灣砂糖回日本。（圖翻攝自池田喬俊@ポムダムール_X平台）

    「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊買了好幾包台灣砂糖回日本。（圖翻攝自池田喬俊@ポムダムール_X平台）

    在台日擁有不少人氣的知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」（Pomme d'Amour Tokyo），老闆池田喬俊近日來台灣玩，沒想到回國時竟發生讓人忍不住噴笑的小插曲，原來這位老闆太喜歡台灣的砂糖，買了好幾包要帶回日本，結果被誤會是帶「毒品」！

    「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊本週四在X平台PO出照片，可以看到他的隨身行李竟然裝滿台糖的精製砂糖，目測就有20包。池田喬俊表示，「今天要回國，帶了好多台灣的砂糖。台灣的砂糖不論是甜味還是溶解方式，跟日本的完全不同，做蘋果糖的時候感覺跟在日本時有點不同。想做給日本的大家嚐嚐！我會努力在網路商店販售。」

    隨後他又發文透露，在台灣的機場辦回國手續時，一直被問「這個白色粉末是什麼？」，他照實回答「這是台灣的砂糖啊」，但台灣的機場人員似乎相當不解為何要帶這麼多砂糖回日本，頻問「咦？為什麼？」。池田喬俊接著說，為了避免誤會，他只好拚命用他會說的中文解釋「因為我超喜歡台灣的砂糖！這個在日本買不到！」，最後總算順利過關，「解決了這場『白色粉末騷動』，登機。祈禱能平安順利入境日本」。

    池田喬俊後續又更新狀態，笑稱台灣的砂糖還是順利通過日本緝毒犬的檢查。台灣網友紛紛笑翻，「我大笑 果然真的會被緝毒犬聞過」、「狗狗：這批糖很純很甜歐」、「你真的是我看過最特別的，帶這個回去日本，太特別了」、「真的會笑死」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播