太愛台灣這1物！日本糖果職人行李打開全是「白粉」 還驚動緝毒犬

「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊買了好幾包台灣砂糖回日本。（圖翻攝自池田喬俊@ポムダムール_X平台）

在台日擁有不少人氣的知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」（Pomme d'Amour Tokyo），老闆池田喬俊近日來台灣玩，沒想到回國時竟發生讓人忍不住噴笑的小插曲，原來這位老闆太喜歡台灣的砂糖，買了好幾包要帶回日本，結果被誤會是帶「毒品」！

「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊本週四在X平台PO出照片，可以看到他的隨身行李竟然裝滿台糖的精製砂糖，目測就有20包。池田喬俊表示，「今天要回國，帶了好多台灣的砂糖。台灣的砂糖不論是甜味還是溶解方式，跟日本的完全不同，做蘋果糖的時候感覺跟在日本時有點不同。想做給日本的大家嚐嚐！我會努力在網路商店販售。」

請繼續往下閱讀...

隨後他又發文透露，在台灣的機場辦回國手續時，一直被問「這個白色粉末是什麼？」，他照實回答「這是台灣的砂糖啊」，但台灣的機場人員似乎相當不解為何要帶這麼多砂糖回日本，頻問「咦？為什麼？」。池田喬俊接著說，為了避免誤會，他只好拚命用他會說的中文解釋「因為我超喜歡台灣的砂糖！這個在日本買不到！」，最後總算順利過關，「解決了這場『白色粉末騷動』，登機。祈禱能平安順利入境日本」。

池田喬俊後續又更新狀態，笑稱台灣的砂糖還是順利通過日本緝毒犬的檢查。台灣網友紛紛笑翻，「我大笑 果然真的會被緝毒犬聞過」、「狗狗：這批糖很純很甜歐」、「你真的是我看過最特別的，帶這個回去日本，太特別了」、「真的會笑死」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法