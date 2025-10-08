推「大龍門計畫」 桃市府擬5000萬重新打造龍潭大池

龍潭大池是桃園市重要觀光景點，也是傳承百年龍潭龍舟賽的舉辦地點。（資料照，記者李容萍攝）

桃園市龍潭區龍潭大池位於老街溪最上游，是桃園市重要觀光景點，也是傳承百年龍潭龍舟賽的舉辦地點，水域面積逾10公頃，假日吸引觀光人潮，市府觀光旅遊局推動「大龍門計畫」，預計投入5000萬元經費重新打造大池觀光，期盼提升周遭環境機能，帶動地方觀光經濟發展。

這筆經費包括辦理龍潭大池入口廣場重塑、增設「龍來樂」戲水空間與生態親水區、改善無障礙通路，並設置夜間微光廊道，期待工程完工後，將使龍潭大池公園成為更適合親子共遊的好去處。

市府工務局表示，龍潭大池改善計畫除入口廣場重新營造，戲水池因部分不符合相關規，範也將一併重新規劃打造，燈光重塑則會考量現有植栽設計，相關工程預計明年農曆年前後發包，若順利，工期預計1年，考量當地是民眾重要休憩據點，屆時工區會盡量維持可讓民眾通行空間。

對此，市議員徐玉樹建議，市府討論未來龍潭大池的改造應跳脫以往零星修繕的模式，朝向整體、全面性的提升，不只改善單一區域，更要將周邊介面、步道全部優化，包括串連「大龍門計畫」改善龍潭大池光環境，因為附近是商業區、有許多店家，提升燈光不僅能帶動夜間觀光經濟，更盼能讓大池有機會舉辦如夜間龍舟等活動，相關計畫內容也要改善水質淨化、藝文空間優化等項目，期盼環境改善後，可以舉辦更多活動帶動周邊觀光和刺激地方消費。

