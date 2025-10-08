「水交社拌麵」爆紅！台南限定靈魂麵拌出眷村味與空軍魂

網友傳說中的「精神麵」，台南限定「水交社拌麵」。（記者洪瑞琴攝）

拌麵百百種，但台南限定的「水交社拌麵」最有故事！這碗麵不只是美食，更拌進了眷村回憶與空軍榮光，被網友譽為最具靈魂的「精神麵」，成為遊客來水交社文化園區必買人氣聖品。隨著雙十連假到來，話題熱度再度升溫。

台南市定古蹟「原水交社宿舍群」曾是日本海軍航空隊軍眷宿舍，二戰後由中華民國空軍接收。1956年雷虎特技小組進駐居住，讓這裡有了「雷虎的故鄉」美名。1968年改稱「空軍志開新村」，如今轉型為台南首座完整保存的眷村文化園區，串起歷史、藝術與生活記憶。

眷村生活最懷念的就是巷口那碗熱騰騰的拌麵。水交社文化園區特別推出「水交社空軍拌麵」，以眷村風味為靈感，包裝設計更別具巧思，選用戰後來台藝術家劉煜的畫作《陋巷》為主視覺。劉煜師事林風眠、呂霞光，1947年來台後任台灣省立工學院（今成功大學）顏水龍教授的助教，後於白色恐怖時期受波及，輾轉任台南空軍子弟學校教師（今志開國小），是戰後台灣美術史的重要人物。

首款「醋香椒麻」口味香氣撲鼻，靈感來自「姥姥拌麵」的家傳秘醬，酸香麻辣恰到好處，讓人一口就嚐到懷舊滋味。新包裝更邀請國寶級電影手繪看板師顏振發操刀，以經典作品《筧橋英烈傳》為底圖。顏老師自18歲起畫下無數電影巨星，筆下人物神韻傳神，是老戲院年代最熟悉的畫面。

《筧橋英烈傳》改編自1937年淞滬會戰中空軍高志航等英烈的抗戰故事，象徵「筧橋精神」有我無敵、以弱制強；英勇信念，也成為8月14日空軍節的由來。如今，這份空軍精神化作一碗麵的靈魂香氣，讓歷史、藝術與美味在水交社拌麵中再次相遇。

國寶級電影手繪看板師顏振發在水交社文化園區繪作《八百壯士》。（記者洪瑞琴攝）

國寶級電影手繪看板師顏振發在水交社文化園區繪作《筧橋英烈傳》。（記者洪瑞琴攝）

