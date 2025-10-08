為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「水交社拌麵」爆紅！台南限定靈魂麵拌出眷村味與空軍魂

    2025/10/08 21:45 記者洪瑞琴／台南報導
    網友傳說中的「精神麵」，台南限定「水交社拌麵」。（記者洪瑞琴攝）

    網友傳說中的「精神麵」，台南限定「水交社拌麵」。（記者洪瑞琴攝）

    拌麵百百種，但台南限定的「水交社拌麵」最有故事！這碗麵不只是美食，更拌進了眷村回憶與空軍榮光，被網友譽為最具靈魂的「精神麵」，成為遊客來水交社文化園區必買人氣聖品。隨著雙十連假到來，話題熱度再度升溫。

    台南市定古蹟「原水交社宿舍群」曾是日本海軍航空隊軍眷宿舍，二戰後由中華民國空軍接收。1956年雷虎特技小組進駐居住，讓這裡有了「雷虎的故鄉」美名。1968年改稱「空軍志開新村」，如今轉型為台南首座完整保存的眷村文化園區，串起歷史、藝術與生活記憶。

    眷村生活最懷念的就是巷口那碗熱騰騰的拌麵。水交社文化園區特別推出「水交社空軍拌麵」，以眷村風味為靈感，包裝設計更別具巧思，選用戰後來台藝術家劉煜的畫作《陋巷》為主視覺。劉煜師事林風眠、呂霞光，1947年來台後任台灣省立工學院（今成功大學）顏水龍教授的助教，後於白色恐怖時期受波及，輾轉任台南空軍子弟學校教師（今志開國小），是戰後台灣美術史的重要人物。

    首款「醋香椒麻」口味香氣撲鼻，靈感來自「姥姥拌麵」的家傳秘醬，酸香麻辣恰到好處，讓人一口就嚐到懷舊滋味。新包裝更邀請國寶級電影手繪看板師顏振發操刀，以經典作品《筧橋英烈傳》為底圖。顏老師自18歲起畫下無數電影巨星，筆下人物神韻傳神，是老戲院年代最熟悉的畫面。

    《筧橋英烈傳》改編自1937年淞滬會戰中空軍高志航等英烈的抗戰故事，象徵「筧橋精神」有我無敵、以弱制強；英勇信念，也成為8月14日空軍節的由來。如今，這份空軍精神化作一碗麵的靈魂香氣，讓歷史、藝術與美味在水交社拌麵中再次相遇。

    國寶級電影手繪看板師顏振發在水交社文化園區繪作《八百壯士》。（記者洪瑞琴攝）

    國寶級電影手繪看板師顏振發在水交社文化園區繪作《八百壯士》。（記者洪瑞琴攝）

    國寶級電影手繪看板師顏振發在水交社文化園區繪作《筧橋英烈傳》。（記者洪瑞琴攝）

    國寶級電影手繪看板師顏振發在水交社文化園區繪作《筧橋英烈傳》。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播