廢棄稻稈1年近150萬公噸 畜試所研發稻稈再利用餵羊

台灣每年廢棄稻稈約有150萬公噸，農業部畜產試驗所將稻作收割後剩下的稻稈，資源化再利用，處理後製成可長期保存的青貯料及粒狀芻料，餵養牛、羊等反芻動物，適口性佳，價格也較進口草料低，將農業廢棄物變黃金，也減輕農民在稻作收成後的處理負擔及焚燒造成的環境污染問題。

畜試所黃振芳所長指出，稻稈富含結構性碳水化合物，可提供動物所需的纖維，畜試所近年來投入稻稈飼料化調製研究，提升稻稈循環再利用，研究結果顯示發酵稻稈可以做為良好的閹公羊及泌乳羊飼糧原料；稻稈青貯料加入鳳梨皮渣，也可作為泌乳牛飼糧原料，不會影響泌乳牛採食量與泌乳性能。

黃振芳指出，畜試所也將稻稈製成粒狀芻料餵飼羊隻，適口性試驗顯示接受度高，對羊隻的生長無不良影響。稻稈粒狀芻料生產成本初估每公斤約10至12元，較進口草料每公斤約13至15元低，儲存及運輸都相對方便，有望逐步取代進口草料，降低飼養成本。未來再搭配自動化餵飼系統，更能達到省工節時，有效提高牧場經營效率。

近年來國際飼料價格波動加劇，黃振芳說，稻稈飼料化不僅是一項技術，更有望讓稻稈從「廢棄物」轉型為「黃金飼料」，落實資源零浪費的目標，成為環保與經濟兼具的解方，為台灣羊隻飼養開啟新的契機，若能結合在地產業，建立完善的收集、處理與供應體系，將可進一步提升農業整體競爭力。

畜試所將稻稈資源化再利用，處理後製成青貯料及粒狀芻料，餵養牛、羊等反芻動物，適口性佳，價格也較進口草料低。（畜試所提供）

