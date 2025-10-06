佛心！ 網路爆紅彰化老店「三川紅茶」 堅持10元內用鋼杯價凍漲

彰化市三川紅茶因為多年未漲價，提前公告將於11月1日起調漲，但內用鋼杯紅茶不漲。（記者劉曉欣攝）

彰化市經營65年的紅茶老店「三川紅茶」，已貼出公告將於11月1日起調漲價格，因為目前售價已維持20多年。但二代施姓老闆表示，獨獨10元內用鋼杯價「凍漲」，因為這是給老客戶的福利！

施姓老闆說，他接手父親施金川的紅茶攤，把地點移回老家，售價都比照父親，瓶裝價還調降，但因為近年來物價漲了好幾波，他都不忍心漲價，今年實在「凍未條」，只好提前宣布漲價，但為了照顧熟客，選擇11月1日入冬時節再漲，讓老顧客今年夏天繼續享受原價。

請繼續往下閱讀...

由於店內紅茶有袋裝、塑膠杯裝與瓶裝、這波漲價的調幅在5元到10元不等，但就是內用鋼杯價照樣只賣10元，鐵杯容量有250cc，也就是30多年來都只賣10元的佛心價。

施姓老闆強調，內用鋼杯價10元是老客戶的最愛，在外帶的同時，就先來喝一杯冰涼的紅茶解渴，他決定一毛錢都不漲，這是三川紅茶照顧老顧客的結緣價。

彰化市三川紅茶即將漲價，但內用鋼杯紅茶維持佛心價10元。（記者劉曉欣攝）

彰化市三川紅茶即將漲價，但內用鋼杯紅茶維持佛心價10元。（記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法