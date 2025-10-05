光復商工、光復國中教室清完了 可望10/13前實體復課

中央協調所總協調官季連成今指出，光復商工與光復國中，預估可在10/13日前實體復課。（記者王榮祥攝）

光復鄉中央應變中心前進協調所總協調官季連成今指出，災區學校復課是救災重點之一，他提到光復商工、光復國中的教室已完成清淤，預計10/7線上上課、10/13前可實體復課。

季連成強調，學生復課是前進協調所最重要的工作之一，光復商工目前所有校區校舍都已完成清除工作，是可以準備上課的狀態，剩行政大樓地下室跟圖書館地下室的淤泥等待清除，預計這兩天可完成。

光復國中部分也是所有的學生上課的地方都完成清淤，剩操場上面的淤土，大概今天就可以清楚完畢，活動中心淤土今天也會做部分清楚。

季連成表示，兩學原則上在中秋節過後的10月7日，會先採取線上上課方式，等學校完全安全無虞，預計在10月13日前，可做實體復課。

至於大進國小跟光復國小因為還有收容災民在裡面，現在正協調災民在適當時機，可以轉至旅遊業者提供的住宿，每天可以返家，預計這兩校也可能在10月7日後準備復課。

季連成特別提醒志工，10/7日後請別進到兩所小學，會委請警方屆時在校門口管制。

對於有人穿軍服假冒軍人索討物資、還有外籍人士自稱災民，季連成強調救災視同作戰，他向詐騙人士撂話「收斂一點、不要來亂」。

季連成說，近期傳出部分詐騙情況，除媒體揭露部分，還有物資收容站傳出有穿軍服人士但不是軍人者，向收容站索討物資，還有部份外籍人士也來要物資、自稱他是災民，這些事情都是屬於詐騙的行為。

季連成指出，他個人對詐騙的行為非常強烈的反對（反感），希望志工、災民只要是碰到不明的網路訊息、或者還不明的QRCord，千萬不要接受，他喊話救災視同作戰，重要警告詐騙人士「收斂一點、不要來亂」，別影響災區救援工作。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

季連成強調救災視同作戰，要詐騙人士收斂一點、不要來亂。（記者王榮祥攝）

