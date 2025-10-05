義大紫衣天使18年跨海義診 守護澎湖鄉親健康

在澎湖，義大醫護的紫色制服，已成為最可信賴的健康守護者。（記者蘇福男攝）

澎湖離島風光明媚，但醫療資源明顯不足，鄉親平日就醫大不易，義大醫院18年前首開巡迴跳島義診服務先例，就像候鳥般每年總是依約而至，在澎湖，義大醫護的紫色制服，已成為最可信賴的健康守護者。

澎湖縣有90個大小島嶼，10萬人口散佈在19個離島，包括最西端的花嶼、鳥嶼、員貝等二、三級「離島中的離島」，醫療資源嚴重匱乏，義大醫療18年來連年跨海舉辦巡迴義診，今年首場義診並有古典樂團演奏，花嶼村民大放鞭炮熱情相迎。

義大傾全力扶植澎湖醫療，出自一段善緣。

義联集團創辦人林義守與大善人「十元阿嬤」莊朱玉女的兒子、前澎湖旅台同鄉會台灣總會長莊吉雄為事業夥伴，莊為澎湖吉貝子弟，深感當地鄉親就醫不易，2007年邀請義大至澎湖義診，時任副院長杜元坤與社區醫療部高級專員蕭隆城帶隊跨海赴彭，之後固定每年一次巡迴跳島義診，有整整10年期間，除了颱風班機停飛，杜元坤總是準時率隊赴約 ，未曾缺席每個月的義診。

2017年義大承接「澎湖IDS計畫」，8年來除指派專科醫師到島上看診，提供約20個類別專科診，護理師、復健師並常駐離島，目前IDS計畫有20個人力在澎湖提供服務，工作小組的投入與規模是其他醫院的好幾倍，除了大幅提升澎湖離島醫療品質，每年並為澎湖縣府省下8千萬元的機票補助款，也替澎湖病人省下每年2、3千萬元的就醫交通費。

每年4月是義大跳島義診最具規模的行動，每次三天兩夜至少出動40、50人大陣仗，義診團以娘子軍居多，一手包辦醫療器材和藥品下上船運搬工作，澎湖人看在眼裡滿心感激，「只有義大醫護人員能深刻體會我們離島的就醫不便！」因肝癌重生的望安鄉花嶼村人董萬乞語重心長表示。

澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，澎湖有3家地區醫院，其中2家設有急診室，5家中醫診所，七成醫療資源均集中在馬公市，各離島只有衛生所及衛生室，她形容IDS計畫是澎湖二、三級離島居民的「救命仙丹」，義大醫護對澎湖鄉親照顧無微不至，難怪義大醫護人員到餐廳吃飯，就會莫名奇妙「被買單」。

義大義診團娘子軍一手包辦醫療器材和藥品下上船運搬工作。（記者蘇福男攝）

義大義診團隊發揮巧思，活動中心白板取代拉簾，保護病患就診隱私。（記者蘇福男攝）

澎湖各離島空間有限，義大義診團隊將社區活動中心場佈成臨時診療室。（記者蘇福男攝）

義大醫療18年來連年跨海澎湖舉辦巡迴跳島義診活動，今年首場義診現場望安社區並有古典樂團演奏。（記者蘇福男攝）

澎湖離島資源有限，義大義診團在望安花嶼村搭資源回收車搬運器材。（記者蘇福男攝）

義大跨海巡迴義診，方便澎湖離島鄉親就醫。（記者蘇福男攝）

聽說義大義診團到來，澎湖離島鄉親長輩「電動車隊」直奔社區活動中心報到。（記者蘇福男攝）

義大醫院18年前首開巡迴澎湖跳島義診服務先例，就像候鳥般每年總是依約而至。（記者蘇福男攝）

