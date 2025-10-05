鏟子超人連假持續湧光復 可愛童畫車站前幫加油

來自宜蘭北成國小的志工拿著小朋友的童畫為災區加油打氣。（記者王錦義攝）

花蓮光復鄉救災邁入第12天，剛好是中秋連假開始，昨天首日到中午人潮就已突破2萬人次，今天光復車站前仍擠滿志工，志工站也有人在排隊等待分流。來自宜蘭縣北成國小的學童也畫多幅童話，然後放入物資包為光復、為志工加油打氣，可愛童畫讓人充滿希望。

北成國小的志工說，因為宜蘭北成國小跟花蓮的西富國小是姐妹校，所以北成國小的小朋友就用畫畫的方式，表達他們對這邊的支持，因為他們年紀太小沒有辦法來當鏟子超人，就把他們的祝福，然後裡面放點心、補給品等，然後就想說畫完以後就把它擺在車站外面，讓所有志工路過都可以直接拿物資包走。

目前靠近車站附近的主要道路比較容易步行抵達的的房屋都受到前幾波的鏟子超人及國軍幫忙清理，現在剩下更深入的地區，需要靠小蜜蜂與國軍卡車接駁，很多志工投入清溝及製作1萬袋防颱沙包等任務，可以看到身材嬌小的清溝超人爬入水溝蓋裡面協助清理；另外，更需要專業團隊依水電與泥作工種分工，協助災區修復。

來自宜蘭北成國小的志工拿著小朋友的童畫為災區加油打氣。（記者王錦義攝）

