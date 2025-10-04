碩士漁民薛雍霖仿百貨公司「滿額贈」 突破小丑魚訂單重圍

乳牛小丑魚是最新的人氣款。（薛雍霖提供）

彰化縣「碩士漁民」薛雍霖花了10年時間打造「小丑魚王國」，今年更榮獲10大傑出青年的殊榮，但比起人工繁殖更困難的是行銷，在靈光一閃下比照百貨公司週年慶祭出「滿額贈」，果然打動人心，成功每年賣出10萬尾到15個國家！

薛雍霖表示，原本以為創業人工養殖小丑魚是人生中最困難的事，但歷經無數次的失敗與不放棄，才終於成功育成35個人工品系。但在自產自銷的過程，才發現「比養更難的是賣」！

薛雍霖強調，因為他返鄉創業打造全台最大小丑魚養殖場，原本計畫要走批發之路，眼見國內外的市場卻遲遲打不開，他在逛街時看到「滿額贈」所帶動的龐大消費動機，許多人都為了贈品在湊滿額，當下突然腦筋一轉，如果把滿額贈用在賣小丑魚，應該也會小兵立大功。

他發現自己的養殖場最大優勢就是品系多又齊，無論是平價或是高單價的各款數量也穩定，尤其養殖場最怕的就是「生物庫存」，賣不掉又要花成本養殖。因此，他推出滿額贈活動，只要購買金額達到一定門檻，就送指定品系的小丑魚，而贈品也超有誠意，鎖定人氣款或是高價款，再搭配像是禮服小丑魚等稀缺款，成功敲出外銷大筆訂單，以及國內零售與批發通路。

因為動畫「海底總動員」讓主角「尼莫」爆紅，連帶使小丑魚成為水族箱人氣款， 也讓薛雍霖走上台灣少有的海水觀賞魚養殖之路。薛雍霖說，每當挫折時，他都向「尼莫」學習，抱著大膽冒險的心，勇敢走自己的路。

從放牛班到碩士漁民的薛雍霖，打造台灣的小丑魚王國，獲得今年十大傑出青年的殊榮。（薛雍霖提供）

因動畫「海底總動員」主角「尼莫」爆紅的「公子小丑魚」。（薛雍霖提供）

禮服小丑魚因為鰭像燕尾服而得名。（薛雍霖提供）

