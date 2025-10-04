為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明道中學學生低頭滑手機 「善意左腳」助攻阿伯感動大批校友

    2025/10/04 13:57 記者黃旭磊／台中報導
    明道中學學生低頭滑手機，「善意左腳」助攻輪椅伯。（校友提供，潔媽授權使用）

    明道中學學生低頭滑手機，「善意左腳」助攻輪椅伯。（校友提供，潔媽授權使用）

    中秋連假啟動，高鐵台中站湧現返鄉人潮，在高鐵站附近的明道中學學生搭公車時，低頭滑手機默默不語，卻伸出左腳擋住車輪似乎是怕老先生滑動輪椅跌倒，「善意左腳」充當「車輪擋」固定的暖舉被親子KOL（親職關鍵意見領袖）「潔媽」捕捉，明道中學校友會秘書長蕭是程轉傳此則貼文，許多明道校友大讚「學弟讚啦！這樣的腳才值得大聲叫好。」

    「潔媽」表示，3日在台中高鐵站搭公車時，看見司機推著獨行老先生上車，並特地將輪椅斜放，避免滑動，老先生自己調整方向，雙手緊緊抓住把手固定身體。一旁熱心乘客關心詢問，他也婉拒協助，堅持靠自己。

    就在此時，坐在身後的明道中學男生並沒有多說一句話，只是低頭滑手機，卻突然把腳往前伸，緊緊卡在輪椅後方，安靜地守護著長輩。

    「潔媽」說，「那一刻我真的被感動到！」學生不為掌聲，而是體貼地體會到老先生不想麻煩別人心情，選擇最低調的方式出手相助。

    明道中學校友會秘書長蕭是程表示，學弟讚啦，跟台北捷運白髮老婦慘被踹一腳大大不同，這才是真正的善良，要讓老師看到給同學獎勵。

    明道校友紛紛湧入留言，知名主播鄭凱云說，已將訊息轉告母校，校長陳炤華得知後相當感動，準備在下週線上朝會公開表揚這位學生，導師也能認出這是哪位孩子。

