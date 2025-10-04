跟「北捷踹嬤」不同！公車上出現「善意一腳」 高中生被讚爆

高中生默默伸出「善意一腳」卡在輪子後方。（潔媽授權使用）

北捷日前發生白髮老婦和年輕人爭執讓座，慘被踹一腳的社會事件，引發兩派爭論。不過同樣都是「一腳」，公車上卻出現截然不同場景。網紅「潔媽」昨日分享，一位坐著輪椅的老先生獨自上車，費力調整方向好讓雙手抓住把手，以免車輪滑動。這時一旁高中生默默伸出「善意一腳」卡在輪子後方，照片曝光後感動不少網友。

潔媽昨晚在粉專發文分享此事。她透露，當時一位公車司機推著獨自一人坐輪椅出行的老先生上車。上車後，司機特地將輪椅斜放，應該是擔心輪椅沒有固定，這樣比較不會在車子行進時滑動。而老先生則努力調整方向，好讓雙手能抓緊兩側把手，固定自己。一旁的歐巴桑熱心地問：「你這樣抓得穩嗎？要不要幫你？」老先生則感謝她的好意，但表示不用，他自己可以。

潔媽說，就在這時，她注意到坐在旁邊滑手機的男學生，沒有開口，也沒有說什麼，只是默默把一隻腳往前伸，穩穩地卡在輪椅後方，當成「車輪擋」，「那一刻，我被他的善舉給感動了。什麼是善良？這就是善良！」潔媽說，男學生除了實際層面的幫忙，連心裡層面都注意到了。他可能讀出老先生不想麻煩別人的心意，又或是想靠自己。但為了他的安全，他默默拿自己的腳當「車輪擋」，而沒有讓老先生知道，不讓他有心理負擔。

潔媽認為，這位年輕人不是為了掌聲，或為了被稱讚，他是發自內心的善良，這一幕甚至可能都沒人注意到。這默默的善舉，就像黑夜裡的一束光，台灣社會很需要這樣的正向力量，希望能一傳十、十傳百，一個青春叛逆期的高中生，能在日常中自然地流露出這樣為人著想的體貼，真的太難得。

最後她透露，特地看了一下他的制服，發現是明道高中的學生。真心希望她的文章能被明道高中的老師看到，能給這位同學一個嘉獎！「什麼是好榜樣？這就是最好的榜樣啊！」

文章PO出後獲得大量分享、轉載，網友紛紛留言表示：「這個腳才是善良超人的腳」、「這孩子真棒」、「這才是最美的風景」、「這才是教育最終目的」、「好感動」、「懂事善良的孩子」、「明道學弟好棒棒」。

