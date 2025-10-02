雄中學生投訴老師偽造影印費收據 代理教師工會將向檢方告發

雄中學生投訴老師涉偽造收據溢領影印費，代理教師工會表示將向高雄地檢署告發，雄中校方今日已開會進行調查。（資料照）

雄中吳姓教師被學生投訴疑似溢收影印費，全國代理暨代課教師產業工會今（2）日表示，工會於網路社群媒體得知雄中學生於網路揭露校內一名吳姓國文科教師，竟利用職務便利，偽造收據並向學生不法收取影印費用，涉觸偽造文書與詐欺取財等，破壞教育應有的信任，讓學生在最應受到保護的校園中，反而成為被詐欺的對象，工會深感憤慨，將正式以工會名義向高雄地檢署提出告發，要求檢方徹查並依法究辦。

雄中學務主任顏銘賢回應說明，學校係於昨（1）日傍晚接獲學生反映情事，校長莊福泰隨即於今日上午召集行政團隊及該名教師先予釐清，後續亦將召開校事會議，就相關反映情事依法續行調查，經初步訪談，該師講義係採多次印製，未能採行每次均索取單據並清楚標示費用，而衍生本次疑義事件，校方將續行檢核相關印製文件及收費計算方式，以確保收費合規並維護相關人員權益。

請繼續往下閱讀...

顏銘賢表示，學校於接獲學生反映後即行處理，並即刻加強宣導，請學校教師收取學生相關費用，務必公開費用計算方式或提供文件予學生依需求續處，以杜爭議；學校也重申，後續調查將依法辦理，若有違法情事決不寬貸，並期盼外界勿多做揣測，打擊學校教育同仁士氣。

代理教師工會指出，此非單一案件，長期學校對於講義費、影印費等行政收支，往往直接由教師代為收取，缺乏透明與監督機制，容易造成灰色空間與爭議，此事凸顯制度漏洞，工會要求教育部立即介入調查此案保護吹哨者學生，並追究相關責任，且建立日後保護學生的機制，同時制定明確規範，避免教師直接向學生收取任何費用，應由學校統一處理並公開帳目；另強化監督機制，建立第三方稽核或家長代表參與的制度，確保經費使用透明；也要求教育現場廉潔化，保障學生不再淪為收費漏洞的受害者，維護教育尊嚴。

