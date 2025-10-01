為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    10/1國際黑狗日 高雄黑狗家庭回娘家見證幸福故事

    2025/10/01 15:49 記者陳文嬋／高雄報導
    國際黑狗日，高雄市主打「BlackDog」，強調愛不分顏色，其中Tina（中）是治療犬，溫暖癌末病友與慢飛天使。（市府提供）

    國際黑狗日，高雄市主打「BlackDog」，強調愛不分顏色，其中Tina（中）是治療犬，溫暖癌末病友與慢飛天使。（市府提供）

    今天是國際黑狗日，高雄市動物保護處以「BlackDog」主題，搶搭高雄演唱會經濟順風車，推出黑狗家庭回娘家，其中黑狗Tina在主人陪伴下，通過治療犬考試，活躍安寧病房與早療中心，陪伴癌末病友與慢飛天使，成為社會溫暖力量。

    動保處以高雄演唱會經濟概念，主打「BlackDog」主題，用創意強調愛與陪伴，希望吸引年輕世代關注，打破黑狗不受歡迎迷思，並徵求黑狗家庭回娘家獲回響，從幼犬到資深毛孩齊聚拍攝宣傳照片，一起見證黑狗家庭幸福故事。

    領養4個月黑狗Oki新手家庭參加，穩定台風展現與毛孩溫馨互動，黑狗Angel陪伴主人超過10年，不僅跨越人生不同階段，也是生命旅程中最忠實伴侶；黑狗Tina通過治療犬考試，活躍於安寧病房與早療中心，陪伴癌末病友與慢飛天使，帶給他們溫暖與歡笑；還有黑狗荳荳和噠噠擔任孩童閱讀陪伴犬，展現黑狗聰明又獨特魅力。

    農業局長姚志旺表示，黑狗因毛色較不易受青睞，但是黑狗溫馴聰明，對家庭具有深厚情感，從新手家庭到長期陪伴，再到成為服務犬典範，讓社會大眾看見黑狗多樣魅力與價值，呼籲民眾領養不棄養，讓愛不分顏色。

    此外，高雄夢時代及義享天地百貨大型電子螢幕也同步刊登「BlackDog」主題形象，動保處後續也將把拍攝成果公開，持續推廣「BlackDog」形象，讓更多人認識黑狗魅力，牠們不是冷門選擇，而是最獨特生命禮物。

    國際黑狗日，高雄推出黑狗家庭回娘家，見證黑狗魅力與幸福故事。（市府提供）

    國際黑狗日，高雄推出黑狗家庭回娘家，見證黑狗魅力與幸福故事。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播