10/1國際黑狗日 高雄黑狗家庭回娘家見證幸福故事

國際黑狗日，高雄市主打「BlackDog」，強調愛不分顏色，其中Tina（中）是治療犬，溫暖癌末病友與慢飛天使。（市府提供）

今天是國際黑狗日，高雄市動物保護處以「BlackDog」主題，搶搭高雄演唱會經濟順風車，推出黑狗家庭回娘家，其中黑狗Tina在主人陪伴下，通過治療犬考試，活躍安寧病房與早療中心，陪伴癌末病友與慢飛天使，成為社會溫暖力量。

動保處以高雄演唱會經濟概念，主打「BlackDog」主題，用創意強調愛與陪伴，希望吸引年輕世代關注，打破黑狗不受歡迎迷思，並徵求黑狗家庭回娘家獲回響，從幼犬到資深毛孩齊聚拍攝宣傳照片，一起見證黑狗家庭幸福故事。

領養4個月黑狗Oki新手家庭參加，穩定台風展現與毛孩溫馨互動，黑狗Angel陪伴主人超過10年，不僅跨越人生不同階段，也是生命旅程中最忠實伴侶；黑狗Tina通過治療犬考試，活躍於安寧病房與早療中心，陪伴癌末病友與慢飛天使，帶給他們溫暖與歡笑；還有黑狗荳荳和噠噠擔任孩童閱讀陪伴犬，展現黑狗聰明又獨特魅力。

農業局長姚志旺表示，黑狗因毛色較不易受青睞，但是黑狗溫馴聰明，對家庭具有深厚情感，從新手家庭到長期陪伴，再到成為服務犬典範，讓社會大眾看見黑狗多樣魅力與價值，呼籲民眾領養不棄養，讓愛不分顏色。

此外，高雄夢時代及義享天地百貨大型電子螢幕也同步刊登「BlackDog」主題形象，動保處後續也將把拍攝成果公開，持續推廣「BlackDog」形象，讓更多人認識黑狗魅力，牠們不是冷門選擇，而是最獨特生命禮物。

國際黑狗日，高雄推出黑狗家庭回娘家，見證黑狗魅力與幸福故事。（市府提供）

