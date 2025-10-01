宜蘭設立「全台語教學實驗小學」？縣政府：不建議

宜蘭縣國中小學目前有6所實驗學校，大進國小為其中之一。（資料照）

宜蘭縣議員謝燦輝有感於台語文化逐漸失傳，很多孩子不會講台語，建議宜蘭縣政府在冬山鄉設立「全台語教學實驗小學」，培養語言認同，推動台語文化永續發展；不過，縣府教育處表示，宜縣實驗教育學校已達法定上限，無法再增設，且國教署已在推動「台語沉浸式計劃」，各校均落實推動台語教學，不建議另增設台語實驗小學。

謝燦輝指出，很多學校都受少子化影響，冬山鄉有些國小都只有3、40名學生，校園很多空間閒置浪費，他建議縣府在冬山鄉設立「全台語教學實驗小學」，以此作為招牌，外縣市、外鄉鎮的學生都可以來就讀。

為什麼要設「全台語教學實驗小學」？謝燦輝說，台語是我們的母語，但現在很多孩子都不會講，只會講北京話，若不加強教育，台語有失傳的危機，且不只台語，實驗學校可以加強台灣文化的傳承，落實台語與台灣文化的永續發展。

謝燦輝表示，讓孩子從小接受台語教育，在日常中自然學習台語，也可以加強對台灣文化認同。有人擔心課業會受到影響？他說，就像一般實驗小學，國語、英文、數字等課程一樣都會有，只是以台語與台灣文化為主體，不至於有影響。

縣府教育處表示，依照中央條例規定學校型態實驗教育學校為5%，目前宜蘭縣有6校，其中國小設有3校，分別是大進、湖山、東澳國小，全縣國小比例是3/73，已接近法定上限，再增設就超過上限。另3校為南山、武塔國小、大同國中，因是原住民實驗教育學校，不計入比例。

教育處並指出，目前國教署推動台語沉浸式計劃，朝生活化運用，促進語言傳承為主要目標，在國小階段培養學生多元學習發展，語言為溝通工具，各學科均衡學習、五育並重，依據國教署所推動的台語計畫，以生活化運用為主，各校均落實推動，不建議另增設台語實驗小學。

