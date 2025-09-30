苗縣銅鑼西湖溪光電計畫廠商發文今開說明會 居民到場不見人傻眼

銅鑼西湖溪光電計畫廠商發文今開說明會，居民到場不見人傻眼。圖為景觀橋。（徐裕逢提供）

苗栗縣政府於2022年將西湖溪銅鑼鄉竹森大橋至樟九大橋間堤岸標租建置太陽能光電場，不過2022年縣府主辦說明會時居民表達強烈抗議訴求，光電計畫並無任何進展，直到縣府水利處、銅鑼鄉九湖村、九湖社區、選區2名代表於24日收到廠商將在30日召開說明會通知，但居民今天前往會場，卻發現廠商並未到場，致電廠商才得知取消，銅鑼鄉代徐裕逢也說，當時讓一堆人傻眼。

縣府水利處則表示，依規定得標廠商需舉辦說明會取得地方共識，但承辦人於26日下班前接到廠商電話稱取消今天說明會，縣府也不清楚廠商未告知居民取消說明會，業務科長要出發前往說明會前才得知已取消。

徐裕逢說，計畫範圍不只九湖村，地方費心打造的桐花公園景觀橋也位於其中，因之前縣府主辦說明會居民表達反對意見後，居民首度得知廠商要召開說明會，結果卻發生居民到場廠商未現身狀況，讓他傻眼又感到荒唐。

徐裕逢也轉達居民「反對銅鑼西湖溪湖左岸建置太陽能光電」立場；縣府水利處重申，廠商未取得地方共識前，縣府不會核准興建計畫。

